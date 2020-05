Belgisch jeugdinternational Fedde Leysen tekent eerste profcontract bij PSV: "Nu begint het pas écht" ABD

28 mei 2020

14u22 0 Eredivisie Belangrijke stap in zijn carrière. Belgisch jeugdinternational Fedde Leysen (16) heeft zijn eerste profcontract getekend bij PSV. Dat maakte de Nederlandse topclub zelf bekend met een uitgebreide video. Leysen, een centrale verdediger die zichzelf omschrijft als een “type Virgil van Dijk”, hoopt zo snel mogelijk door te breken in Eindhoven. “PSV geeft me veel vertrouwen”, vertelt hij aan HLN.

“Fedde is kalme speler die niet snel in de problemen komt - een troef als verdediger. Secuur, met een zéér goede passing. Hij kan de ballen leggen waar hij wil. Dat is zijn sterke punt”, dixit Thierry Siquet. Mooie woorden van de voormalig U17 en huidig U18-bondscoach voor Fedde Leysen, jeugdinternational met veel potentieel.

De naam is 𝐅𝐄𝐃𝐃𝐄 𝐋𝐄𝐘𝐒𝐄𝐍 🇧🇪

Gefeliciteerd met je 𝗲𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁! PSV(@ PSV) link

Hij genoot interesse van Belgische topclubs, Italiaanse teams en ook uit de Premier League - Wolverhampton wilde hem graag binnenhalen. Maar Leysen kiest nu voor zijn huidige club, PSV. De Belgische U17-international heeft zijn eerste profcontract, een overeenkomst van drie jaar, getekend in Eindhoven. “Hier kan ik veel progressie blijven maken. Mijn grootste werkpunten? Nog meer ‘body’ kweken en meer scoren met het hoofd.”

Leysen, afkomstig uit Geel, is volgens zijn zaakwaarnemer iemand die met beide voeten op de grond staat. “Fedde is niet de man die altijd ‘in the picture’ wil staan”, aldus Brahim Hassounfi van Eleven Management. “Het is een bescheiden en bewuste kerel die uit een echte voetbalfamilie komt (Broer Tobe is volgend seizoen derde doelman bij Racing Genk, red.). Hij is goed omringd en heeft het voorbije jaar veel stappen vooruit gezet.”

De centrale verdediger - op zijn zestiende al 1 meter 90 groot - heeft het naar zijn zin bij PSV, waar hij bijna een jaar geleden arriveerde. “Ik ging van het ‘kleine’ OH Leuven naar het grote PSV. De eerste week in Eindhoven was niet simpel, alles is veel internationaler. Maar ik heb me snel kunnen aanpassen. De infrastructuur is fantastisch. We hebben een gloednieuw jeugdcomplex. Laatst kregen we de beloften van STVV over de vloer. ‘Deze accommodatie hebben wij zelfs niet voor onze eerste ploeg’, zeiden ze.”

Jong PSV

Leysen dwong bij zijn aankomst in Eindhoven vrijwel meteen zijn plaats af in de U17-ploeg. Daar deed hij het uitstekend. Komend jaar maakt hij de overstap naar de U18, waar hij onder Ruud van Nistelrooy zal gaan werken. “Dat geeft veel vertrouwen. Ik heb het gevoel dat PSV echt in me gelooft.” Dat toont ook het driejarige profcontract aan. “Nu gaat het pas echt beginnen en ga ik nog harder moeten werken. Volgend seizoen wil ik graag al meetrainen bij Jong PSV en proberen eens de selectie te halen. Zo krijg je toch wat voeling met het mannenvoetbal.”

In de video hieronder ziet u Leysen een knappe goal maken én toont hij zijn kalmte aan de bal.



