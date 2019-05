Bedrijf lanceert Ajax-kampioenenshirt ter ere van ‘Appie’ Nouri, maar krijgt forse kritiek

16 mei 2019

13u03

Bron: AD 0 Eredivisie Het werd een emotionele viering gisterenavond bij Ajax, dat voor de 34ste keer kampioen speelde in Nederland. Heel Amsterdam draagt de titel op aan Abdelhak Nouri. De jonge Ajacied (22) koos speciaal rugnummer 34 om Ajax deze zoveelste titel te bezorgen, maar moest vroegtijdig stoppen door een hersenletsel. Met de beste bedoelingen wilde merchandisebedrijf AFCA een kampioenenshirt lanceren ter ere van ‘Appie’, maar dat draaide verkeerd uit.

Op 8 juli 2017 stortte Nouri in tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Werder Bremen, een hartstilstand. Hij werd meteen naar het ziekenhuis overgebracht, maar zijn toestand was al snel stabiel. Vijf dagen later meldde Ajax echter dat de beloftevolle twintiger verplicht een einde moest maken aan zijn carrière door blijvende hersenschade. “Elke dag als ik op De Toekomst rondloop, mis ik hem”, zei Donny van de Beeck aan de vooravond van de kampioenenwedstrijd. “Na zijn hartstilstand bleef ik maar over zijn woorden nadenken en wist ik zeker dat ik Ajax pas zou verlaten als we kampioen zouden zijn. Ik moest en zou die 34ste titel pakken, iedereen voetbalde trouwens voor Appie.”

Merchandisebedrijf AFCA wilde op die trend inspringen en ontwikkelde een speciaal kampioenenshirt ter ere van Nouri. Het bedrijf had voor de afbeelding die ze op het shirt gebruikten evenwel geen toestemming gevraagd aan de familie van de Nederlandse Marokkaan. Daarom kreeg AFCA, dat enkel Ajaxkleding ontwerpt, forse kritiek over zich heen van onder meer de F-side, de harde kern van Ajax. “We hebben al eens eerder aangegeven dat het kledingmerk AFCA té commercieel is geworden, waarmee wij op geen enkele manier geassocieerd willen worden”, klonk het hard op hun website. “Een kampioenenshirt produceren met een afbeelding van ‘Appie’ erop, zonder daar toestemming voor te vragen aan zijn familie, is te schofterig voor woorden.”

De supportersvereniging riep verder op om niets meer te kopen van het bedrijf en wil de verkoop van het shirt gestaakt zien. Zij ontwierpen alvast een eigen kampioenenshirt.

De kritiek aan het adres van AFCA, dat de shirts op zijn website aanprijst met ‘deze is voor jou Appie’, was niet aan dovemansoren gericht. “Wij hebben meteen contact gezocht met advocaat Khalid Kasem (de woordvoerder van de familie Nouri) en onze excuses aangeboden”, zegt AFCA-zaakvoerder Luigino Jonis. “Het kampioenenshirt is een eerbetoon aan Nouri. Van alle kanten hoor je mensen over het maken van een mooi gebaar richting Abdelhak en iedereen heeft het erover, maar wij déden het gewoon. Ik moet wel toegeven dat we niet hebben nagedacht om voor de gebruikte afbeelding toestemming te vragen aan de familie Nouri. Het was echter wel nooit onze bedoeling om er geld aan te verdienen, want de opbrengst ervan gaat volledig naar de Nouri Foundation.”

De familie Nouri gaf na de excuses en toelichting van de zaakvoerder van het kledingmerk graag toestemming voor het gebruik van een afbeelding van Abdelhak. “Wij hebben geen enkele reden om te twijfelen aan de goede intenties van AFCA”, zegt woordvoerder Kasem. “De opbrengst van de shirtverkoop is niet commercieel en gaat naar datgene waar Nouri voor staat: sociale projecten gericht op de wisselwerking tussen valide en invalide kinderen.”

De familie waardeert het AFCA-initiatief, alsook de andere eerbetonen aan Abdelhak, ten zeerste. “Het kampioenschap van Ajax is ook voor de familie een belangrijk thema. Het is de 34ste landstitel op de 34ste speeldag, net als het nummer van Nouri. De familie trekt zich op aan alle reacties en het raakt hen enorm dat de buitenwereld nog steeds zo met hen en Nouri meeleeft’’, aldus Kasem.

De Telegraaf liet weten dat Nouri’s vader en broer vandaag aanwezig zullen zijn op de huldiging van de kampioenenploeg, op speciaal verzoek van Ajax.