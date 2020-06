Arjen Robben (36) keert terug van voetbalpensioen en tekent bij FC Groningen Redactie

27 juni 2020

17u17 0 Eredivisie Arjen Robben (36) gaat weer voetballen. De na vorig seizoen gestopte voetballer keert terug bij zijn oude liefde FC Groningen.

“De laatste weken heb ik veelvuldig overleg gehad met mensen binnen de club en misschien nog wel het meest geluisterd naar de supporters”, zegt Robben op de website van FC Groningen.

“Het begon te kriebelen en nu is het mijn missie. Ik werk aan een comeback als voetballer. Bij ‘de FC’. Of dit lukt, weet ik nu nog niet. Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen. Het is nu mijn droom om weer in het shirt van FC Groningen te spelen.”

Dadelijk meer.

🌍 BREAKING



ARJEN ROBBEN MAAKT COMEBACK BIJ FC GRONINGEN!💚#Arjenvolgjehart#laatonsweereensjuichen pic.twitter.com/QHIkzbZojM FC Groningen(@ fcgroningen) link