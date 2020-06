Arjen Robben (36) keert terug van voetbalpensioen en tekent bij FC Groningen, site meteen gecrasht Redactie

27 juni 2020

17u17

Bron: AD.nl 56 Eredivisie Arjen Robben keert komend seizoen terug als voetballer. De vorig jaar gestopte aanvaller, 36 jaar inmiddels, maakt een zeer verrassende comeback bij zijn oude liefde FC Groningen. Amper twee uur na de aankondiging van de Nederlander, was de toestroom naar seizoensabonnementen zo groot, dat de website plat lag.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“De laatste weken heb ik veelvuldig overleg gehad met mensen binnen de club en misschien nog wel het meest geluisterd naar de supporters”, zegt Robben op de website van FC Groningen.

“Het begon te kriebelen en nu is het mijn missie. Ik werk aan een comeback als voetballer. Bij ‘de FC’. Of dit lukt, weet ik nu nog niet. Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen. Het is nu mijn droom om weer in het shirt van FC Groningen te spelen.”

Robben brak in 2000 als 16-jarige door in het shirt van Groningen. Later bouwde hij een indrukwekkende carrière uit bij PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. In dienst van Bayern kende Robben zijn grootste sportieve succes door in 2013 zijn club naar winst van de Champions League te schieten. Hij kwam 96 keer uit voor het Nederlands elftal (37 goals).

🌍 BREAKING



ARJEN ROBBEN MAAKT COMEBACK BIJ FC GRONINGEN!💚#Arjenvolgjehart#laatonsweereensjuichen pic.twitter.com/QHIkzbZojM FC Groningen(@ fcgroningen) link

Ex-directeur Groningen: “Voortdurend bezig geweest met z’n terugkeer”

Toen Hans Nijland, gewezen directeur van Groningen, de naam van Arjen Robben zag oplichten op z’n telefoon, dacht hij dat de oud-profvoetballer hem belde om te gaan golfen. “Ik had met z’n vader Hans de afspraak staan dat we met z’n drieën een rondje zouden golfen”, zegt Nijland, die vakantie viert op Ameland. “Maar nee, Arjen zei dat hij weer voor Groningen gaat spelen. Dat is niet alleen fantastisch voor de club, maar voor het hele Nederlandse voetbal.”

De 60-jarige Nijland stopte vorig jaar als algemeen directeur van FC Groningen, een positie die hij bijna 23 jaar bekleedde. Nijland zag Robben in 2000 als 16-jarige debuteren in de hoofdmacht van de noorderlingen. Zijn terugkeer is volgens hem geen verrassing. “In mijn tijd zijn we voortdurend bezig geweest met iets wat onmogelijk leek: Arjen terughalen. De laatste jaren hadden we voortdurend contact. Je weet dat er een moment komt dat hij zou gaan stoppen bij Bayern München.” FC Groningen probeerde Robben vorig jaar te verleiden tot een terugkeer, net als PSV. De aanvaller sloeg echter alle aanbiedingen af, van clubs vanuit de hele wereld, en besloot te stoppen.

“We moeten de nieuwe directie van Groningen een pluim geven, ze hebben dit geweldig gedaan”, zegt Nijland over zijn opvolger Wouter Gudde en technisch directeur Mark-Jan Fledderus. “Ik wist wel dat er achter de schermen nieuwe pogingen werden gedaan om Arjen terug te halen. Dat het nu is gelukt, is geweldig. Mooier kan toch niet?”

Het is wel de vraag hoe de blessuregevoelige Robben er een jaar na zijn afscheid als profvoetballer fysiek voor staat. Volgens Nijland is de aanvaller een absolute meerwaarde voor trainer Danny Buijs. “Arjen is bij een uitstek een professional, een modelprof. Groningen heeft een jonge selectie, het is toch geweldig dat je als jonge speler straks in de kleedkamer naast Arjen Robben kan zitten. Je wordt er alleen maar beter van als je naar hem luistert. Een voetballer die voor PSV, Chelsea, Real, Bayern en het Nederlands elftal ongelooflijk veel wedstrijden heeft beslist. Ik vergelijk het met de terugkeer van Johan Cruijff bij Ajax in de jaren 80. Dat Robben nu weer voor Groningen gaat voetballen, is een enorme versterking op het veld én daar buiten. Want reken maar dat dit duizenden extra seizoenkaarten gaat opleveren. Het probleem is alleen dat er voorlopig niet zoveel fans het stadion in mogen. Normaal zou ik zeggen: gooi er een ring op, maar ja, dat gaat nu niet.”

Website gecrasht

De terugkeer van Robben zorgt voor een run op seizoenkaarten bij de eredivisieclub. Amper 2 uur nadat Robben had aangekondigd dat hij aan een rentree bij zijn jeugdliefde werkt, meldde Groningen problemen te hebben met de website waarop fans zo’n kaart kunnen bestellen.

“Vanwege de grote belangstelling voor seizoenkaarten hebben wij problemen met de online kaartverkoop. Er wordt hard aan gewerkt! We hopen op begrip”, schrijft de club bij een foto van Robben, met in z’n handen een shirt van Groningen. Vrijdag stond de teller op zo’n 8000 verkochte seizoenkaarten.

Lees ook:

Het hart wint het nu wél van het verstand bij Arjen Robben (+)

De erfenis van afscheidnemende Robben bij Oranje is groot: wat we altijd zullen onthouden van het Nederlandse dribbelwonder



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.