Anderlecht achterna: Nederlandse voetbalbond roept zelf op om Europese koek te delen: “Zware morele verplichting” KDZ

25 april 2020

03u00 0 Eredivisie De oproep van Anderlecht tot solidariteit werd op hoongelach onthaald in België. In Nederland is het de KNVB zélf die de Europees spelende ploegen oproept om een deel van de koek af te staan.

De Nederlandse voetbalbond besliste gisteren om de Eredivisie definitief te staken. Een kampioen aanduiden vond de KNVB ‘gezien de omstandigheden’ ongepast, maar de Europese tickets worden wél verdeeld op basis van de rangschikking. Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Willem II spelen Europees. De KNVB vindt dat die ploegen de morele plicht hebben om een deel van hun Europese startgelden af te staan.

“Het bestuur betaald voetbal is van mening dat in deze moeilijke tijden voor het Nederlandse (betaald) voetbal eenheid en solidariteit erg belangrijk zijn. Mede om die reden is het bestuur van mening dat de clubs, die op grond van het besluit zullen deelnemen aan de Europese clubcompetities, de zware morele verplichting hebben om een gedeelte (25%) van de startgelden die zij ontvangen in verband met deze deelname beschikbaar te stellen ter verdeling onder de verschillende profclubs. Hiertoe wil het bestuur betaald voetbal op korte termijn met de betrokkenen om tafel gaan.”

Het is maar zeer de vraag of de vijf deelnemers aan de Champions League en Europa League akkoord gaan met het voorstel van de KNVB. Ze lieten het verzoek tijdens de videocall onbeantwoord.

