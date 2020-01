Amerikaan Dest (Ajax) voelt zich niet veilig op stage in Qatar en keert terug naar Nederland Redactie

09 januari 2020

13u02

Bron: AD.nl 0 Eredivisie Sergiño Dest maakt niet langer deel uit van het trainingskamp van Ajax in Qatar. De Amerikaanse verdediger voelde zich niet comfortabel in Doha vanwege politieke spanningen in het Midden-Oosten.

Vanochtend is Dest op het vliegtuig gestapt terug naar Amsterdam. Daar zal de vleugelverdediger aansluiten bij Jong Ajax.

Onlangs besloot de nationale ploeg van de Verenigde Staten nog een trainingskamp in Qatar te annuleren. Dest, sinds kort Amerikaans international, vertrok aanvankelijk met de selectie van Ajax, stond ook op het trainingsveld, maar had toch geen goed gevoel bij een langer verblijf. Ajax heeft begrip voor zijn verzoek en heeft er gehoor aan gegeven.

Na de Amerikaanse aanval in Irak van vorige week waarbij de Iraanse legergeneraal Qassem Soleimani werd gedood, heeft Iran gezworen wraak te nemen op Amerikaanse doelen en burgers.

Kritiek

Vooraf aan het trainingskamp van Ajax was er al kritiek. Edwin van der Sar, algemeen directeur van de Amsterdammers, liet weten dat het niet aan Ajax was om een statement over Qatar en het schenden van de mensenrechten aldaar te maken. ,,We weten wat er speelt in de wereld, zijn niet wereldvreemd. Maar Ajax is niet de partij om hier een statement over te maken”, zei Van der Sar bij FOX Sports. “Een aantal jaar geleden zijn we ook naar Qatar gevlogen, met Frank de Boer als hoofdtrainer. Ik ben toen meegegaan en de faciliteiten waren prima. Hier kunnen we ons goed voorbereiden op de tweede seizoenshelft.”

Ajax oefent vanmiddag tegen het Belgische KAS Eupen, waarna zaterdag een oefenduel met Club Brugge volgt.

