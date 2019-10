Ajax vernedert zwalpend Feyenoord na flitsende eerste helft Redactie

27 oktober 2019

19u41

Bron: AD.nl 0 Eredivisie Ajax heeft de 127ste Klassieker in de Eredivisie gewonnen. In een wedstrijd zonder enige spanning hadden de Amsterdammers geen kind aan een zwalpend Feyenoord: 4-0.

Zonder vertrouwen en met grote vrees voor een flinke nederlaag reisde Feyenoord naar Amsterdam. Die angst kwam vanaf de eerste seconde uit. Na 120 tellen zette Hakim Ziyech op aangeven van Dusan Tadic de thuisclub aan de leiding. Vijf minuten later was het opnieuw raak. David Neres vond met zijn voorzet Nicolas Tagliafico, die vrij kon aannemen en de 2-0 kon aantekenen.

Feyenoord zwalkte en liep als aangeschoten wild over het veld. Vooral Rick Karsdorp liet zich keer op keer in de luren leggen. Het was dan ook wachten op de derde Amsterdamse treffer. Nadat Promes en Tadic één-op-één kansen met doelman Kenneth Vermeer niet wisten te benutten, was het voor rust nog twee keer raak.

Acht minuten voor rust speelde Tadic in de diepte Neres vrij, die Marco Senesi te snel af was en met een stiftbal Vermeer passeerde. Drie minuten later promoveerde Donny van de Beek een mislukt schot van Sergino Dest tot doelpunt. De supporters van Ajax riepen om 10, 10, 10, op het moment dat beide ploegen na de eerste helft de kleedkamer opzochten. Symbolisch voor de eerste helft, waarin Ajax geen kind had aan Feyenoord.

In de tweede helft ging Ajax rustig door met aanvallen. De ploeg kon het zich permitteren om een tempo lager te spelen, en toch de nodige kansen te creëren. Ziyech, Van de Beek en Neres waren aanvankelijk dicht bij de vijfde treffer, waarna de offensieve drang van de thuisclub minder werd. Feyenoord trok zich terug om een grotere vernedering te voorkomen en slaagde daarin.

Door de eenvoudige 4-0 zege op rivaal Feyenoord, en de 0-4 nederlaag van titelconcurrent PSV tegen AZ, beleefde de regerend landskampioen een uitstekende zondag. Ajax heeft een gat van zes punten met zowel PSV, AZ als Vitesse. Feyenoord staat op een roemloze twaalfde plek in de grauwe middenmoot.