Ajax helemaal terug in de titelrace na felbevochten zege tegen PSV: 3-1

Daniël Dwarswaard

31 maart 2019

19u41 0 Eredivisie Ajax leeft nog in de titelstrijd na een meeslepende wedstrijd tegen PSV. Na rust ontplofte de titelkraker en won Ajax met tien man alsnog (3-1). De kloof met de Eindhovenaren is nog twee punten.

De VAR bewijst alweer z'n nut in de @eredivisie, @AFCAjax nadert tot op 2 punten van leider @PSV! 📺🔝 pic.twitter.com/qjmVEtu5Yr Play Sports(@ playsports) link

Na een krankzinnige tweede helft leeft Ajax nog. Met tien spelers wisten de Amsterdammers alsnog te winnen. Dusan Tadic hield zijn hoofd koel en benutte twintig minuten voor tijd een strafschop die scheidsrechter Bjorn Kuipers had gegeven na ingrijpen van de videoscheidsrechter. Daniel Schwaab maakte een domme overtreding op David Neres.

Ajax stond toen al met tien spelers na een onbesuisde actie van Noussair Mazraoui. Hij torpedeerde Angelino. Kuipers gaf geel, maar kwam terug op zijn beslissing na interventie van de VAR. Mazraoui was het veld nog niet af of PSV maakte gelijk. Angelino gaf voor en Luuk de Jong kopte, natuurlijk, binnen. Ook omdat Onana mistastte en eigenlijk gewoon in zijn doel had moeten blijven. Daarna moest Ajax met tien man op jacht naar de winst, terwijl PSV vanzelfsprekend zeeën van ruimte kreeg. Steven Bergwijn had daar al direct van moeten profiteren.

Het vuurwerk dat vlak voor de aftrap werd ontstoken in de Johan Cruijff Arena was zoals verwacht oorverdovend. Als aftrap van een wedstrijd waarin de titelstrijd beslist kan worden. Ajax begon, opgepookt door de fans, fel maar creëerde niet veel kansen. Net toen de eerste storm was gaan liggen, kwamen de Amsterdammers op voorsprong. Een scherp aangesneden voorzet van Hakim Ziyech werd na twintig minuten door Schwaab in zijn eigen doel gewerkt na een misverstand met PSV-keeper Jeroen Zoet.

Daarna moest PSV iets forceren, maar het statische middenveld kwam daar nooit echt aan toe. Tegelijkertijd wist ook Ajax, dat de bovenliggende partij was, niet heel veel af te dwingen en ging er aan beide kanten veel fout. Na rust ontplofte de titelkraker dus alsnog. In de laatste minuten stond iedereen in de Johan Cruijff Arena op om Ajax naar de zege te schreeuwen. Ten Hag bracht met Lisandro Magallán nog een extra verdediger om de winst veilig te stellen.

Ajax overleefde. Sterker, in de allerlaatste seconde werden de fans in de Arena compleet gek toen Neres zelfs nog de 3-1 maakte. Hij trok zijn shirt uit dolle vreugde uit en gooide het in het publiek. Op die plek vierden de spelers van Ajax massaal hun feest. Ze mogen nog in de titel geloven