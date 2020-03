Ajax heeft contract Nouri opgezegd en gaat in gesprek met familie Redactie

31 maart 2020

09u56

Ajax heeft het contract met Abdelhak Nouri opgezegd. De opzegging voor 1 april is in Nederland een verplichte, formele handeling volgens de CAO-richtlijnen voor contractspelers met tussentijds verlengde contracten. Daarmee voorkomt de Amsterdamse club dat het contract, dat op 1 juli afloopt, automatisch wordt verlengd.

Nouri zakte op 8 juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar. Niet veel later werd duidelijk dat hij een hartstilstand heeft gehad met ernstige hersenschade tot gevolg. Sindsdien betaalt Ajax betaalt nog maandelijks zijn loon, en dat zal het dus doen tot 1 juli. Ajax zal naar eigen zeggen met de familie Nouri in gesprek gaan over hoe het nu - financieel - verder moet.

Volgens zijn broer Abderrahim gaat het beter met ‘Appie’. Hij is thuis in een speciaal voor hem gebouwde woning en ligt niet meer in coma. “Hij slaapt, eet, fronst en boert maar is erg afhankelijk”, vertelde hij in het programma De Wereld Draait Door. “Er is een bepaalde vorm van communicatie mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van het optrekken van wenkbrauwen. Maar dat is topsport voor hem.”