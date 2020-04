Ajax-directeur Overmars haalt uit naar Nederlandse bond: “De Eredivisie is dood, het leven is eruit” Mairin van der Beek

01 april 2020

23u14 0 Eredivisie Als het aan Ajax-directeur Marc Overmars ligt, wordt de Eredivisie dit seizoen niet meer uitgespeeld. Dat stelt hij in een groot interview op de website van ‘De Telegraaf’.

“Ik weet dat heel veel clubs er ook zo over denken, gewoon duidelijkheid willen en vinden dat de eredivisie niet meer moet worden uitgespeeld. De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt. Premier Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is”, zegt Overmars.

Eerder pleitten onder meer ook PEC Zwolle en Fortuna Sittard al voor de beëindiging van het seizoen, dat door de uitbraak van het coronavirus volledig is stilgevallen. De Nederlandse voetbalbond liet echter weten, na een vergadering met alle UEFA-leden, dat de competitie hopelijk half juni kan worden hervat. Daarmee zou de uiterste termijn van 3 augustus, die de UEFA deze zomer heeft gesteld aan het einde van de nationale competities, nog net worden gehaald.

Ik vergelijk de UEFA en de KNVB op dit moment een beetje met Donald Trump van een week geleden: de economie is belangrijker dan het coronavirus Marc Overmars

Voor Overmars hoeft het echter allemaal niet meer. “Natuurlijk weten we dat er honderd gevolgen aan vastkleven als we nu een streep onder de competitie zetten. Maar die zitten ook vast aan het na 1 juli doorspelen. Wat denk je van Hakim Ziyech die vanaf die datum bij Chelsea onder contract staat?”

“Overbelasting van hier tot in Tokio”

Overmars ziet ook niets in doorspelen in de zomer. “Dan begin je op zijn vroegst in oktober aan een seizoen dat eindigt met EURO 2021. Ik voorspel een chaos van wedstrijden en doorvoetballen in de winterstop. Maar wat als we een strenge winter krijgen? Of een storm als dit seizoen? En dan moeten de clubs ook nog hun internationals afstaan voor vriendschappelijke interlands in de aanloop naar het EK. Het wordt een overbelasting van hier tot Tokio.”

Ik had gehoopt dat de KNVB een zelfstandige beslissing zou nemen, maar in plaats daarvan verschuilt men zich achter de UEFA. KNVB, creëer gewoon nu duidelijkheid! Marc Overmars

Volgens Overmars hebben ook veel spelers geen trek meer in een hervatting van de competitie. En niet alleen bij Ajax. Als - met de nadruk op als - ze na 28 april weer mogen trainen, hebben ze bijna twee maanden stilgezeten. We staan bovenaan, hebben nagenoeg iedereen weer fit, dus hadden het volste vertrouwen in het behalen van de titel. Maar spelen is nu onverantwoord. Ik had gehoopt dat de KNVB een zelfstandige beslissing zou nemen, maar in plaats daarvan verschuilt men zich achter de UEFA. KNVB, creëer gewoon nu duidelijkheid!”

“Ik vergelijk de UEFA en de KNVB op dit moment een beetje met de Amerikaanse president Donald Trump van een week geleden: de economie is belangrijker dan het coronavirus. Hallo! Er gaan in Nederland elke dag meer dan honderd mensen dood aan de gevolgen van corona.”

Lees ook: Onze chef voetbal ziet dat er drie scenario’s op tafel liggen voor vervolg Belgische competitie: “Het zal donderdag een gekakel worden”

Lees ook: Iedereen wil voetballen, behalve wij. Topcompetities houden weinig rekening met stopzetting (+)