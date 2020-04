“We schakelen alle advocaten in die we kunnen”: FC Utrecht woedend na stopzetten Eredivisie ODBS

26 april 2020

19u32 0

Eredivisie De Eredivisie is de eerste Europese competitie die door corona definitief stilgelegd is, maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd. In Utrecht staan ze op de achterste poten.

Nadat er vrijdag beslist werd de Europese tickets te verdelen op basis van de huidige stand en geen bekerfinale meer af te werken, ziet vooral het nummer zes FC Utrecht zich benadeeld. Eigenaar Frans van Seumeren kondigt harde gerechtelijke acties aan. “Wij gaan alle advocaten inschakelen die we kunnen om dit aan te vallen”, zegt hij bij het regionale RTV Utrecht. “Waarom kan die finale niet gewoon na 1 september nog gespeeld worden? Wat maakt dat nu uit. Alles schuift toch gewoon op. In Europa gaan ze overal straks nog beslissen waar en wanneer er nog gevoetbald gaat worden. Waarom dan hier niet?”

Utrecht ziet Willem II als nummer vijf de voorronde van de Europa League ingaan, terwijl ze drie punten minder hebben maar ook een match minder gespeeld en beter doelsaldo. En speelden ze dus de finale van de Nederlandse Cup. Winst tegen Feyenoord in De Kuip stond ook gelijk aan Europa League-voetbal.

Naast FC Utrecht, waar gewezen Anderlechtcoach John van den Brom de trainer is, hebben ook Cambuur en De Graafschap al aangekondigd te procederen tegen de beslissing. De Nederlandse bond oordeelde immers dat er geen dalers en stijgers zijn, waardoor die twee clubs -riant op kop in de tweede klasse- de opstap naar de Eredivisie door de neus geboord zien. De fans van beide ploegen sloegen ondertussen de handen in elkaar en zijn een petitie gestart in de hoop hun ploeg volgend seizoen alsnog te zien starten in de Eredivisie. Ruim 13.000 fans zetten reeds hun digitale handtekening.

📈 Seizoen 2019/2020:



- 2,27 punt per wedstrijd (clubrecord)

- 99,5 % kans op promotie (volgens data Hypercube)

- 76,3 % gespeeld#RT #KNVB #CambuurKomtEraan pic.twitter.com/gyN473t832 SC Cambuur (gewoan 🏠)(@ SCCambuurLwd) link

Een voorsmaakje van wat ook België nog te wachten staat? Vooral het nummer vier Antwerp, rode lantaarn Waasland-Beveren en titelfinalisten Beerschot en OH Leuven kijken met argusogen naar wat de Pro League straks definitief beslist.