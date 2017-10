"Walgelijke" anti-Ajaxfoto wekt woede in Nederland: "Alles doen om te achterhalen wie de maker is" 09u12

Bron: AD.nl 0 rv Eredivisie "Enorme laagheid en smeerlapperij", zo noemt het Centraal Joods Overleg (CJ) een foto die op Twitter rondgaat. Op het beeld staan twee joodse jongetjes met de tekst: "Toen 020 (het netnummer van de regio Amsterdam, red.) nog maar 1 ster had".

Op de foto zien we de Joodse jongetjes Avram (5) en Emanuel Rosenthal (2) die kort na het nemen van de foto in 1944 door de nazi-bezetter werden vermoord.



Wie de afbeelding heeft geplaatst onder de hashtag #anti020week, in de aanloop naar de Klassieker Feyenoord-Ajax, is nog onbekend. De originele post op Instagram lijkt verwijderd, maar circuleert als screenshot op Twitter. De foto is afkomstig van de gebruiker 'feyenoordnews.010.' Wie daarachter zit, is niet openbaar bekend.



Voorzitter Ron van der Wielen tegen De Telegraaf:"Juridisch zal hier niks tegen te doen zijn, maar wij zullen alles in het werk stellen om te achterhalen wie dit heeft gedaan. Als wij de naam van de afzender hebben, zullen wij hem ter verantwoording roepen."

De kids op foto @Feyenoord supporters,zijn Avram (5 jr) en Emanuel Rosenthal (2 jr)uit Kovno. Vermoord in maart 1944 https://t.co/Pq4UcWTPal pic.twitter.com/QbzktGhf5q Joop Soesan(@ JoopSoesan) link

Het CJO spreekt van 'mateloze woede' en ook op Twitter wordt er vol walging over gesproken. "Nieuwe dieptepunten anti #Ajax uitlatingen door @Feyenoord supporters'', aldus Erik de Vlieger.



De politie reageerde tegenover de krant kort en bondig. "De maker van dit plaatje krijgt van ons niet de aandacht die hij kennelijk wil hebben". Feyenoord was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Nieuwe dieptepunten anti #Ajax uitlatingen door @Feyenoord supporters #anti020Week #Zwakzinnigen pic.twitter.com/Zj5gHrHnIQ Erik de Vlieger(@ EWdeVlieger) link

Ook Ajax-fans gingen al uit de bocht

Nu wordt Ajax dus geviseerd, maar ook de 'fans' van de Amsterdammers lieten zich in het verleden al op negatieve wijze opmerken. In 2010, in aanloop naar de Nederlandse bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax, werd een 'actie' op een website die enkele fanatieke supportersgroepen van Ajax verenigt op heel wat negatieve reacties onthaald. De website afca.nl opende toen met een paginagrote verwijzing naar het vernietigende bombardement van 1940 op Rotterdam. De foto werd ook nog voorzien van de wansmakelijke tekst "op 25-04-2010 die kankerstad weer helemaal plat te krijgen".

