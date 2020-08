'Maar’ 3.000 fans bij oefenmatch zorgen voor dubbel gevoel bij Advocaat: “Je hoeft geen geleerde te zijn om dat uit te rekenen” NVE

10 augustus 2020

12u20

Bron: FOX Sports 0 Eredivisie Voor Dick Advocaat (72) mogen de tribunes snel terug gevuld zijn met fans. Zijn team Feyenoord won gisteren een oefenwedstrijd tegen stadsrivaal Sparta. Er zaten daarbij 3.000 toeschouwers in het stadion, maar dat had Advocaat liever anders gezien. Volgens de Nederlander zou het zeker moeten lukken om 10.000 mensen in De Kuip te krijgen.

😤 Dick Advocaat is niet te spreken over het aantal toeschouwers in de Kuip.



"Als er op het strand 30.000 mensen kunnen liggen, dan kunnen er in een stadion van 50.000 heus wel 15.000 supporters op twee meter afstand zitten"#feyspa pic.twitter.com/JYKxGPC32v FOX Sports(@ FOXSportsnl) link

Ook in Nederland trekt het voetbal zich stilaan weer op gang. Feyenoord, de ploeg waar onze voormalige bondscoach Dick Advocaat trainer is, oefende gisteren tegen stadsgenoot Sparta Rotterdam. Feyenoord won de wedstrijd in De Kuip met 3-0.

In de tribunes waren ongeveer 3.000 supporters aanwezig, mét mondkapje. En dat voor een oefenwedstrijd. Naar Belgische normen is dat veel, want bij ons zijn supporters de komende weken nog niet welkom. Maar voor Dick Advocaat had dat aantal zeker nog hoger mogen liggen.

“Of het me bevalt op deze manier? Nee, nee. Ik was wel blij dat er iemand zat, een paar duizend mensen. Die maken toch lawaai. Maar in zo’n stadion... Als er op het strand 30.000 mensen kunnen zitten, dan kunnen er in een stadion van 50.000 toch ook wel 10.000 mensen zitten op twee meter afstand. Daar hoef je geen geleerde voor te zijn om dat uit te rekenen volgens mij. Ik vind het zwaar overdreven. Als je in een stadion van 10.000 speelt is dat anders.” Op de vraag of de clubdokter er ook zo over denkt, is Advocaat ten slotte kort: “Dat geloof ik niet.”

Open training

Het was premier Mark Rutte die afgelopen week dreigde met een beperking op de aanwezigheid van supporters bij wedstrijden van Feyenoord. Op beelden was toen te zien dat ongeveer 1.800 fans hun spelers toezongen tijdens een open training. “Geheel tegen de coronaregels in”, aldus Rutte. Advocaat vindt dat jammer: “Ze hebben misschien twee of drie minuten iets geroepen, en dat wordt dan eruit gehaald, terwijl iedereen uit elkaar zat. Ik mocht het eigenlijk niet zeggen, maar ik vind het allemaal overroepen.”