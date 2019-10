“Frank Arnesen wordt technisch directeur bij Feyenoord” AB

21 oktober 2019

08u11

Bron: De Telegraaf 0 Eredivisie Frank Arnesen, die begin deze maand nog ontslagen werd bij Anderlecht, gaat aan de slag bij Feyenoord. Dat schrijft het Nederlandse De Telegraaf. Arnesen zou er vanaf de winterstop aan de slag gaan. Maar in de entourage van de Deen valt te horen dat er nog niets concreet is.

Zijn aanzien in Nederland is er duidelijk niet minder op geworden. Nog geen drie weken na zijn gedwongen vertrek bij paars-wit zou Arnesen al een nieuwe job hebben. Hij zou op belangstelling kunnen rekenen van Feyenoord, dat hem graag wil inlijven als technisch directeur. De Deen moet er de taken van oud-speler en interim-directeur Sjaak Troost overnemen. Bij Arnesens entourage klinkt echter dat er nog lang geen sprake is van een overeenkomst.

Arnesen wordt geprezen voor zijn uitgebreid netwerk en ervaring. Voordat hij bij Anderlecht aan de slag ging, was hij ook actief als technisch directeur bij onder andere PSV, Tottenham en Chelsea. Bij Anderlecht was hij sinds de komst van Kompany naar het achterplan verdwenen.