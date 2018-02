"Feyenoord loopt miljoenen mis door alcoholverbod in stadion" Marcel Potters

23 februari 2018

15u23

Bron: AD 11 Eredivisie Als er in het nieuwe stadion van Feyenoord geen bier mag worden geschonken, loopt de club miljoenen mis. Dat zegt directeur Pieter Nieuwenhuis van sportadviesbureau Hypercube. "Met de alcoholinkomsten zou je drie miljoen euro aan het salarisbudget kunnen toevoegen’’, meent de Nederlander. "Dat is een spits. Wat zeg ik, een hele goede spits."

De verkoop van alcohol in de toekomstige thuisbasis van Feyenoord is niet meegenomen in de berekeningen van de exploitatie. Omdat het college van burgemeester en wethouders pas een besluit wil nemen over het schenken van alcoholische dranken, als bekend is hoe het stadion er bij de opening in 2023 uitziet en hoe het dan met de veiligheid is gesteld.

"Verkoop van alcohol in de uiteindelijk situatie van het nieuwe stadion zal bezien moeten worden in het kader van de algehele veiligheidssituatie op dat moment, zowel in het licht van het ontwerp van het nieuwe stadion als de ontwikkeling van de veiligheidssituatie in de tijd'', aldus het college in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens Nieuwenhuis, die adviseert bij stadionexploitaties, scheelt dit nogal een slok op een borrel. "Het drinken van de kudde is waardevol voor de business’’, zegt hij. "De bierprijzen liggen tussen 8 à 10 euro per liter. De inkoopprijs is 2 euro 60. Als je de personeelslasten eraf trekt, hou je drie euro over per gedronken liter.’’

Onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat Twente-supporters wat betreft bierconsumptie koploper zijn in de Eredivisie, meldt hij. "Daar drinken ze met 25.000 man 4.000 hectoliter bier per jaar. Dat komt neer op gemiddeld 16 liter per persoon. Bij Heracles zitten ze in het nieuwe stadion op 12,5 à 13 liter per jaar. In Breda lusten ze ook wel een biertje: met 17.000 man drinken ze 2.200 hectoliter per jaar.’’

Als de Feyenoorders net zoveel zouden drinken als de Tukkers, gaat hij verder, en er zitten in het nieuwe stadion straks 60.000 mensen, dan kom je op zo’n 10.000 hectoliter bier per jaar. "Ofwel één miljoen liter. Maal een tientje, is tien miljoen euro omzet. De marge is 30 procent, dus heb je drie miljoen euro extra op de begroting.’’

En drie miljoen euro, gaat hij verder, is géén druppel op een hete plaat. "Dat zou nu betekenen dat het salarisbudget kan doorgroeien van 17 naar 20 miljoen euro. Da’s substantieel. Goed voor een spits. Wat zeg ik: een hele goede spits'', zegt hij nuchter.

Wat hem betreft gaan de stad, de club en de supporters snel om de tafel om de ‘bierban’ uit de wereld te helpen. "Je moet hierover in gesprek gaan. Samen heb je een belang om bierverkoop wél toe te staan.’’