Er wacht Carrasco 10 miljoen euro netto per jaar in China, maar hoe is het zó ver kunnen komen? Niels Poissonnier

23 februari 2018

10u07 0 Buitenlands Voetbal China is calling. En Yannick Carrasco (24) is geneigd erop in te gaan. De keuze voor het geld: 10 miljoen euro netto per jaar. Hoe is het zó ver kunnen komen?

De onderhandelingen met promovendus Dalian Yifang lopen. Vandaar dat Carrasco gisteravond bij Atlético ontbrak voor de Europa Leaguereturn tegen Kopenhagen (1-0, in totaal 5-1). Zijn coach Diego Simeone bevestigde na afloop de gesprekken. "Als het rond raakt, verliezen we een belangrijke speler." Dalian Yifang zou bereid zijn 30 miljoen euro neer te tellen voor Carrasco, plus de obligate 24 miljoen euro taks. AS Monaco, de ex-club van de flankaanvaller, heeft naar verluidt wel nog recht op 25%.

Dalian Yifang - dat naast Carrasco ook zijn ploegmaat Fernando Torres wil - houdt vandaag alvast een persconferentie om de financiële inbreng van Dalian Wanda Group - en de komst van Carrasco? - aan te kondigen. De Chinese vastgoedreus verkocht tien dagen geleden nog zijn aandelen (17%) van... Atlético. Wanda blijft er wel sponsor en behoudt de naam van het stadion (Wanda Metropolitano), maar mengt zich niet langer met het beleid van de Madrilenen.

Wispelturigheid

Het vuur in de Spaanse hoofdstad doofde gaandeweg uit, ergernissen namen steeds meer de bovenhand. Carrasco en Simeone zijn na 2,5 jaar op elkaar uitgekeken. De ene omdat hij zich misbegrepen voelt, het beu is geen onbetwiste titularis (meer) te zijn en nooit een liefhebber is geweest van de veeleisende aanpak van zijn coach. De andere heeft het op zijn beurt dan weer gehad met de wispelturigheid van onze landgenoot - zowel op als naast het veld. Bij Carrasco hoort een speciale handleiding. 't Is een gevoelige, eigenzinnige jongen. Eén die na een zege van Atlético kwaad naar huis rijdt omdat hij zijn vervanging niet begrijpt.

Voor alle duidelijkheid: over Carrasco's kwaliteiten bestaat geen discussie. Artiest met de bal. Explosief ook - niet alleen qua karakter. Vraag maar aan Real Madrid, een kleine twee jaar geleden in de finale van de Champions League, in Milaan, op een hoopje gespeeld door de Rode Duivel. Inclusief een fraai doelpunt. Carrasco was dé sensatie die avond, maar in het daaropvolgende seizoen begonnen de eerste fricties. Zo wilde hij steevast op links spelen in plaats van nu en dan op die rechterflank. Iets wat Carrasco begin dit jaar ook duidelijk maakte aan zijn coach.

Flesje water

Voorts strookte de uitputtende methodiek van Simeone evenmin met de manier waarop de flankaanvaller voetbal ziet - meer kunstenaar dan arbeider. Carrasco dacht de voorbije transferperiodes al aan een vertrek, maar de interesse van onder meer Chelsea, Arsenal en Bayern München resulteerde nooit in een akkoord.

De frustraties bleven nadien groeien. Zeker als hij rond het uur wéér zijn rugnummer op het bord van de vierde ref zag verschijnen. Of Carrasco nu goed of slecht speelde, het maakte omzeggens geen verschil. Eind januari vorig jaar ventileerde hij tegen Alavés een eerste keer zijn ongenoegen door een flesje water weg te trappen, in oktober volgde in de Champions League tegen Qarabag een nieuwe expressie. Slenterend verliet Carrasco het veld, bij 0-0. Tot onvrede van zijn ploegmaats. Spaanse media berichtten tussendoor al dat hij overhoop lag met aanvoerder Gabi en sterkhouder Koke, omdat die vonden dat Carrasco niet toegewijd genoeg was. Ook Simeone spaarde hem niet. "Jij staat ten dienste van de ploeg, niet omgekeerd."

Hoewel 'Cholo' nadien nog meermaals hoog opliep met Carrasco - "sinds zijn komst naar Atlético heeft Yannick énorme vooruitgang geboekt. (...) Hij is heel belangrijk voor ons" - drong hij vorige zomer toch aan op de komst van Vitolo. De vleugelspeler van Sevilla kostte een slordige 37 miljoen euro. Door het transferverbod van Atlético moest Vitolo wel eerst nog zes maanden bij Las Palmas spelen, maar sinds Nieuwjaar wordt hij met mondjesmaat in de ploeg gepast.

Zonde

En zeggen dat Carrasco zich eind 2017 al dikwijls moest tevreden stellen met korte invalbeurten, want Simeone's voorkeur ging bijna steeds uit naar de Argentijn Ángel Martín Correa. Het maakt dat Carrasco dit seizoen nog maar aan 8 basisplaatsen, 9 invalbeurten en 3 doelpunten zit in La Liga.

Eigenlijk viel de beslissing eind december al. Simeone briefte toen reeds het bestuur van Atlético dat Carrasco mocht vertrekken. Geïnteresseerden hoefden de opstapclausule van 100 miljoen euro niet te betalen. Een goed bod van omzeggens 40 miljoen zou volstaan. Alleen kwam het nooit zover. De Europese markt is intussen gesloten en Carrasco zit nog steeds bij Atlético.

Het Chinese Dalian Yifang lijkt dus de laatste uitweg. Ver weg van Simeone... En bij een ploeg die ongetwijfeld ten dienste van hem - en Torres? - zal spelen. Zonde.

Nog dit: centrale verdediger José Fonte (34) wordt maandag in Dalian verwacht. De Portugese international maakt de overstap van West Ham.