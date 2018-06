Er is nog een plaatsje op de Houten Bal, Lionel: "Messi heeft zelf gezegd dat hij zal tekenen" Niels Vleminckx

14 juni 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Buitenlands Voetbal 32 topspelers zetten hun hand­tekening op de Houten Bal voor het goede doel. Alleen de kers ontbreekt nog – een verhaal over een versterkte burcht, hulp van Biglia en een ­telefoontje van Puyol. "Messi heeft zelf gezegd dat hij zal tekenen."

Het had een fantastische climax moeten worden. Lionel Messi zou afgelopen weekend zijn handtekening op de Houten Bal zetten, naast andere klinkende namen als Ronaldinho, Andrea Pirlo en Luis Figo. Maar Dame Fortuna kan wreed zijn. Bedenker Bart ­Uyttersprot legt uit: "Messi zat met de Argentijnse ploeg op hotel in Barcelona, met ook ex-Anderlecht-speler Lucas Biglia dus. Via een vriend van Biglia kregen we vrijdagnacht om 23u56 het bericht: ‘Morgen, rond de middag na de training. Biglia en Messi gaan akkoord.’"

Uyttersprot moest alles laten ­vallen en op een vlucht naar ­Barcelona springen. Niet evident voor iemand met vliegangst. "Ik zat te trillen en te zweten – maar nu ben ik wél van die angst af." In het hotel, een zwaarbewaakte burcht, doken er problemen op. De plaats van afspraak met Biglia en Messi was de parking op verdieping -2. Maar het veiligheidspersoneel was onverbiddelijk: ‘no pasar’. "Biglia is dan zelf naar ons toegekomen om de bal al te tekenen. Sympathieke kerel. Hij zei dat Messi hetzelfde zou komen doen."

Dat gebeurde niet. Ook niet na tussenkomst van Pep Costa, teammanager van Barcelona en boezemvriend van Messi. Die zei ook dat de Argentijnse ster wel zou komen opdagen. "Maar de tijd tikte weg, want het vliegtuig van de Argentijnen zou naar ­Rusland vertrekken. Even nadat Biglia liet weten Messi voor een derde keer te hebben aangesproken, zagen we de spelersbus ­vertrekken."

Nét gemist

Het was al de tweede keer dat Uyttersprot nét naast Messi had gegrepen. Eerder op het jaar, toen Carles Puyol hem in zijn bureau in Barcelona had ontvangen, vroeg de ex-Barça-verdediger of hij nog iets kon betekenen voor de Houten Bal. "Me naar Messi leiden zou leuk zijn, zei ik al lachend. Puyol nam zijn telefoon en belde hem ­persoonlijk op. Voicemail. Blijkbaar was hij nog maar net vertrokken op het oefencomplex van Barcelona, en was het net vakantie. Anders zou Puyol me toen al bij Messi gebracht hebben."

Een mens zou voor minder vloeken. Uyttersprot wil veel liever het positieve benadrukken. "Er zijn zoveel hooggeplaatste kanalen die ons kunnen helpen. Messi heeft zelf gezegd dat hij zal tekenen. Plus: de voorzitter van FC Barcelona is op de hoogte en heeft gezegd dat hij zal meewerken. En dan heb ik ook het telefoonnummer van Joan Laporta, de vorige voorzitter van Barça, van iemand gekregen. Hij zou mij ook bij Messi kunnen brengen. Nee, ik twijfel niet."

"Mikken op augustus"

Meer nog: de Houten Bal heeft ­intussen ook het buitenland ­geïnspireerd. Een Argentijnse ­documentairemaker raakte onder de indruk van het project en heeft plannen om Uyttersprot te volgen bij zijn volgende tocht naar ­Barcelona. "Fantastisch, toch? Ik mik nu op augustus, een maand waarin het op voetbalvlak een pak rustiger zal zijn voor ­Messi. Ik heb er meer vertrouwen in dan ooit dat het zal lukken."

