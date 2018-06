Enige actieve Amerikaanse profvoetballer die openlijk uit de kast komt: "Mijn ploegmaats wisten dit al jaren" GVS/TLB

30 juni 2018

12u12 18 Buitenlands Voetbal Collin Martin (23) is uit de kast gekomen. De voetballer van Minnesota United FC is daarmee de enige Amerikaanse profspeler in een topcompetitie van een populaire sport die openlijk homoseksueel is.

Martin maakte het nieuws via sociale media openbaar. Tijdens de Pride Night ontving Minnesota United FC in de hoogste Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS) FC Dallas. De 23-jarige middenvelder zag daarin het ideale moment om zijn geaardheid met zijn fans en de buitenwereld te delen. Poserend met een regenboogvlag kroop de moedige speler in zijn pen.

"Vanavond organiseert mijn team, Minnesota United, de Pride Night. Het is een belangrijke avond voor mij - ik maak voor het eerst openbaar dat ik een homoseksuele speler ben in de Major League Soccer. Mijn familie, vrienden en ploegmakkers wisten dat al jaren. (...) Ik ben trots dat het hele team en bestuur van het team weet dat ik homoseksueel ben. Ik kreeg enkel positieve reacties en dat sterkte mijn beslissing om het nu openbaar te maken."

"Ik wil mijn collega's bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun. Omwille van mijn ervaring als een professioneel atleet wil ik bovendien dit moment grijpen om ook anderen die sport op een professionele wijze beoefenen vertrouwen te schenken dat de sportwereld hen zeker zou aanvaarden. Juni is 'pride month' en ik ben fier om voor die trots én als een homoseksueel man te spelen."



Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv Collin Martin(@ martcw12) link

Roland Lamah

Collin is niet de eerste profspeler in de Amerikaanse hoogste voetbalklasse die zijn geaardheid uit. Vijf jaar gelede zorgde Robbie Rogers voor de primeur, maar hij hing in november zijn schoenen aan de haak. Ook Jason Collins uit de NBA en Michal Sam van de NFL kwamen eerder uit de kast, maar ook zij zijn reeds op pensioen. Dat maakt van Collin de enige actieve Amerikaanse profspeler in een topcompetitie van een populaire sport die openlijk homoseksueel is.

Zijn moedige bekendmaking leverde achter geen zege op tegen de club uit Dallas. Uitgerekend onze landgenoot Roland Lamah scoorde voor de bezoekers op het uur voor de enige treffer van de partij. Het was voor de 30-jarige Lamah de zevende treffer in zestien wedstrijden. Maar een sportieve nederlaag of niet, Martin vierde gisteravond hoe dan ook een gigantische persoonlijke triomf.