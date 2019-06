Engelse vrouwen ongeslagen groepswinnaar na zege tegen Japan LPB

20 juni 2019

00u03

Bron: ANP/Belga 0

De Engelse voetbalvrouwen hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK in Frankrijk gewonnen. De speelsters van coach Phil Neville versloegen Japan met 2-0. Beide landen hadden zich al geplaatst voor de achtste finales. Halfweg leidde Engeland met 1-0. Ellen White scoorde al na 14 minuten, op aangeven van Georgia Stanway. In de slotfase maakte White er nog 2-0 van, nu na een assist van Karen Carney.

In de andere wedstrijd in groep D speelden Schotland en Argentinië 3-3 gelijk. Engeland is met het maximum van 9 punten groepswinnaar, voor Japan (4), Argentinië (2) en Schotland (1). Argentinië heeft nog een kleine kans om als één van de beste vier derdes naar de achtste finales door te gaan.