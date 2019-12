Engelse voetballer Afobe getroffen door drama: ex-spits van Arsenal verliest zijn 2-jarig dochtertje Redactie

03 december 2019

10u18 1 Engels voetbal Tragisch nieuws vanuit het Engelse voetbal. Benik Afobe, ex-spits van Arsenal en nu door Stoke City uitgeleend aan tweedeklasser Bristol City, heeft zijn 2-jarige dochtertje Amora verloren. Dat maakten de Engels/Congolese spits en zijn familie zelf bekend. Heel wat voetballers betuigden al hun steun aan Afobe en zijn familie.

“Het is met extreem veel pijn in het hart dat de familie Afobe het verwoestende nieuws bevestigt dat hun eerste kindje, hun geliefde dochtertje Amora (2), overleden is. Amora werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een ernstige infectie had opgelopen. Helaas waren er een aantal complicaties en, ondanks het feit dat de dokters alles gedaan hebben wat ze konden, is Amora vredig en met haar familie aan haar zijde overleden. De hele familie is volledig van de kaart, ons hart is gebroken.”

Afobe, 26 en vijfvoudig Congolees international, werd opgeleid bij Arsenal. In de winter van 2015 verkochten de Gunners de spits voor ruim 2,5 miljoen euro aan Wolverhampton. Een prima investering van de Wolves, zo bleek, want amper een jaar later legde Bournemouth meer dan 13 miljoen euro voor hem op tafel. Bij de ‘Cherries’ vlotte het minder en Wolverhampton haalde hem terug naar Molineux. In de zomer van 2018 volgde dan een uitleenbeurt aan Stoke City, dat de spits uiteindelijk ook kocht. Dit seizoen leende Stoke hem uit aan tweedeklasser Bristol City, maar daar liep Afobe een zware knieblessure op. Dit seizoen komt de aanvaller niet meer in actie.

Veel steun

Heel wat voetballers betuigden afgelopen weekend ook hun steun aan Afobe en zijn familie. Zo droeg Leicester City-middenvelder James Maddison een speciaal shirt met de tekst ‘Benik, we’re all here for you bro’. Op Twitter schreef de ploegmaat van Youri Tielemans en Dennis Praet nog een langer bericht. “Geen woord op mijn truitje zal ooit genoeg zijn, maar ik wil je gewoon dat je weten dat ik, Leicester City en de voetbalwereld er altijd voor jou en jouw familie zullen zijn. Hou je haaks in deze verschrikkelijke periode.” Heel wat spelers in de Premier League droegen ook een rouwband om de arm.

Benik Afobe, no words or messages on my shirt will ever be enough but just want you to know Me, Leicester city and the footballing world are here for you and your family. Stay strong at this heartbreaking time brother. pic.twitter.com/S0JCLkVxv6 James Maddison(@ Madders10) link