Engelse trainer neemt Braziliaan op de korrel: "Neymar is de Kim Kardashian van het voetbal" MDB

23 september 2018

11u14

Bron: L'Equipe 1

Joey Barton heeft er een handje van weg om opvallende uitspraken af te vuren. Dat de voormalige speler van onder meer Manchester City, Olympique Marseille en Queens Park Rangers geen fan is van Neymar is ook geen geheim meer. Die cocktail leverde enkele straffe quotes op van de 36-jarige Engelsman die momenteel Fleetwood in de Engelse derde klasse traint. "Ik denk dat hij de Kim Kardashian van het voetbal is", vergeleek Barton Neymar met de Amerikaanse realityster in een interview met L'Equipe. "Neymar is niet de beste speler ter wereld, dat hebben we op het WK in Rusland nog maar eens gezien. Hij haalt niet het niveau van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi en er zijn nog veel andere spelers voor hem. Neymar is meer dan een voetbalfenomeen een advertentiefenomeen zoals de Kardashians", ging Barton onverstoord verder.

Het is niet de eerste keer dat de bad boy van het Engelse voetbal, Barton was ook niet vies van een stevige uithaal op het veld, Neymar op de korrel neemt. Vijf jaar geleden stuurde hij al een opvallende tweet de wereld in. "Neymar is de Justin Bieber van het voetbal. Briljant op het oude YouTube, 'cat piss' in de realiteit", klonk het toen.

Neymar is the Justin Bieber of football. Brilliant on the old You Tube. Cat piss in reality... Joey Barton(@ Joey7Barton) link

Barton heeft ondertussen zijn voetbalschoenen zelf al aan de haak gehangen, maar is wel nog actief in het voetbal. Vanaf dit seizoen is hij als trainer van Fleetwood aan de slag in de league One, de Engelse derde klasse. Barton ziet het wel zitten om later Olympique Marseille te coachen. In het seizoen 2012 - 2013 werd hij door Queens Park Rangers nog uitgeleend aan de Franse club. "Ik zou heel graag Marseille op een dag coachen. Eerlijk, ik kan zonder probleem Marseille trainen. Ik ken de club van kop tot teen. Ik begrijp de mensen, de cultuur, ik ken het Velodrome en ik weet wat de club betekent voor de mensen. Veel trainers van Marseille kenden de club niet. Als mijn trip me daar weer brengt, zou dat fantastisch zijn."

Neymar 🤷🏼‍♂️🧐 Joey Barton(@ Joey7Barton) link