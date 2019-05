Engelse tabloids ontdekken Yves Leterme na aanval Man City Kristof Terreur

17 mei 2019

09u06 3 Buitenlands voetbal De Britse pers ontdekt de geitenliefhebber. Yves Leterme waar u hem niet meteen verwacht had: op de openingspagina van de sportsectie van ‘The Sun’ onder de titel ‘Goat to Hell’. Loop naar de hel. Het is het gevolg van de frontale aanval van Man City op de ex-premier, die als chef-onderzoeker de UEFA het advies gaf om de Engelse kampioen in 2020-21 te weren uit de Champions League. Volgens City bevat het onderzoek van Leterme fouten, verkeerde interpretaties en verwarrende conclusies: “Een vijandig proces.”

Enkele minuten nadat de UEFA had aangekondigd dat een commissie zal oordelen over een mogelijke sanctie voor zijn inbreuken tegen de Financiële Fair-Play, aan het licht gebracht door Football Leaks, sloeg Manchester City terug met een fors statement.

Club statement. https://t.co/IR44whJIf5 Manchester City(@ ManCity) link

“Man City is ontgoocheld, maar spijtig genoeg niet verbaasd door de plotse doorverwijzing op advies van CFCB hoofdonderzoeker Yves Leterme. De lekken naar de media de voorbije weken zijn typerend voor het onderzoek dat werd gecoördineerd door meneer Leterme. Man City heeft alle vertrouwen in een positieve afloop als een onafhankelijk rechtsorgaan zijn oordeel mag vellen over de zaak. De beschuldigingen van financiële malversaties zijn compleet vals en de doorverwijzing door de CFCB negeert de onweerlegbare bewijzen die City heeft aangebracht. De beslissing bevat fouten, misinterpretaties en verwarringen die vooral voortvloeien uit een fundamenteel gebrek aan dossierkennis. Een significant aantal zaken die City heeft aangestipt blijven onopgelost. De club vindt het hele proces onbevredigend, gelimiteerd en vijandig.”

De UEFA zal de komende maanden oordelen of Man City een seizoen uit de Champions League wordt geweerd of niet, maar de kans zit er dik in. De club wil alle rechtsmiddelen aanwenden om dat te voorkomen. Wordt vervolgd.

De club waar Vincent Kompany en Kevin De Bruyne actief zijn kwam in november in het oog van de storm te staan toen Football Leaks een aantal interne mails doorspeelde aan Der Spiegel. Het Duitse magazine schepte geen fraai beeld. Een verhaal waar niemand goed uitkwam. Niet de voetbalinstanties. Niet de liga’s. Niet PSG, die andere overtreder. En al zeker niet hoofdrolspeler Manchester City. Krassen op het embleem van een club die zich graag als voorbeeld profileert. Deuken in het imago en de geloofwaardigheid.

Op basis van documenten en e-mails, aangeleverd door het klokkenluidersplatform van Football Leaks, beschreef het Duitse weekblad in vier afleveringen tot in de puntjes hoe City sinds de overname in 2008 door een staatsconsortium uit Abu Dhabi een loopje nam met de regels. Hoe de club bewust de voetbalautoriteiten misleidde. En hoe City, als een verwend kind, furieus reageerde als het niet kreeg wat het wou.

De vermoedens dat City de regels op een eigen manier interpreteerde, zijn er altijd geweest, maar werden nooit zo zwart op wit gepubliceerd. Op heterdaad betrapt. Ook de rechtstreekse links met het autoritaire regime in Abu Dhabi, altijd ontkend door de pr-cel, worden blootgelegd. City als de zachte macht, het promotiekanaal voor een politiestaat die het, dixit gespecialiseerde organisaties, niet nauw neemt met de mensenrechten.

Sommige details in de reeks van ‘Der Spiegel’ zijn hallucinant. Opgepompte sponsordeals met staatsbedrijven dienden om investeringen van de groep rond eigenaar sjeik Mansour, de Abu Dhabi United Group (ADUG), te maskeren. Neem de deal met luchtvaartmaatschappij Etihad in 2015, die 67,5 miljoen pond per jaar (77 miljoen euro) opbrengt. “Merk op dat van die 67,5 miljoen pond er 8 miljoen rechtstreeks van Etihad komt, de overige 59,5 van ADUG”, schreef de financiële baas in een e-mail. Een praktijk die regelrecht ingaat tegen de Financial Fair-Playregels (FFP) van Europese voetbalbond UEFA. City verkocht de portretrechten van de spelers aan een dubieuze firma, gefinancierd door ADUG.

Het salaris van trainer Roberto Mancini werd voor een deel betaald door een contract als adviseur bij partnerclub Al-Jazeera. Er is sprake van een geheime doch verboden samenwerking met het Deense FC Nordsjaelland. Er zijn de achterkamerdeals met Gianni Infantino, nu de machtigste man bij de FIFA. Er is de militaire codenaam ‘Project Longbow’ voor zijn acties om de FFP te ondermijnen. Er zijn spindoctors die de media-agenda proberen te sturen en journalisten kort proberen te houden - vaste kost ook bij menige andere Premier Leagueclub. Er is de pocherige toon in de e-mails. De harde dreigementen aan het adres van UEFA. De attitude van ‘niemand kan ons wat maken’. En platvloerse opmerkingen zoals die van de clubadvocaat over ex-premier Jean-Luc Dehaene. Oorlogstaal van mensen die zich, gesteund door de petrodollars, onaantastbaar wanen. Nu is Leterme aan de beurt.

De eigenaars van Man City investeerden de afgelopen tien jaar meer dan 1,5 miljard, bouwden een fantastisch complex, investeerden fors in de jeugdwerking en hielpen ook actief met de verfraaiing van de skyline in de stad. Projecten waar ze terecht lof voor kregen. De club wijst er op dat het in 2014 al eens beboet is geweest voor het overtreden van de Financial Fair Play. Een boete toen van 60 miljoen euro, die na intensief lobbywerk werd teruggebracht naar een lager bedrag. Een terechte bestraffing als je het relaas van ‘Der Spiegel’ leest. Door deel te nemen aan de Europese toernooien stemde City nochtans in met de FFP. Regels die het vervolgens doelbewust met de voeten trad.

De club heeft er echter nooit een geheim van gemaakt dat ze die onrechtvaardig vindt. In hun ogen is het een restrictief systeem uitgedokterd door de traditionele elite om een status quo te bewerkstelligen en ambitieuze startbedrijven als PSG en City klein te houden. Of dat zelfs toestaat dat clubs als Man United worden opgezadeld met een schuldenberg van honderden miljoenen, terwijl hun Amerikaanse eigenaars, de Glazers, interesten opstrijken en ook geld uit de clubkas incasseren.