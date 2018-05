Engelse media hebben vette kluif aan uithaal van Fellaini richting Liverpool-icoon: "Ik moet geen lessen krijgen van mensen die op kinderen spuwen" TLB

02 mei 2018

16u41

Bron: Sport/voetbalmagazine 1 Buitenlands Voetbal Marouane Fellaini was afgelopen weekend met een winnende treffer tegen Arsenal nog eens van waarde voor Manchester United. Dat kon de Rode Duivel, onder meer door flink wat blessureleed, dit seizoen nog te weinig zijn voor zijn werkgever. Sport/voetbalmagazine zocht 'Big Fella' - wiens in juni aflopende contract bij United nog niet verlengd werd - op in Engeland.

Fellaini schiet bij momenten met scherp in het interview. De Engelse media hebben vooral een vette kluif aan een uitspraak van Fellaini over Jamie Carragher. Het 40-jarige Liverpool-icoon, tegenwoordig analist, is regelmatig scherp voor de middenvelder. Maar dat laat Fellaini duidelijk koud.

"Hoe durft iemand als Jamie Carragher mij eigenlijk de les te spellen? Die gast heeft vanuit zijn wagen naar een meisje gespuwd na Manchester-Liverpool", stelt Fellaini in het interview met Sport/voetbalmagazine. "Weet je, door kritiek kun je ook stappen vooruit zetten. Je werkt wat harder, je hebt zin om te tonen dat ze zich vergissen."

De video van het incident waar Fellaini aan refereert:

Don’t know what’s more weird, Carragher spitting at the girl and this idiot or how the guy’s daughter is telling him to stop being an idiot pic.twitter.com/V13iWrToTe !(@ ThibautSave) link

Rode Duivels

Komende zomer komt Fellaini normaal in actie met de Rode Duivels op het WK in Rusland. Mogelijk wordt dat zijn laatste groot toernooi met de nationale ploeg, al wilt de middenvelder dat zelf niet bevestigen. "Als ik geen fysieke problemen heb, dan ga ik naar het WK. Nadien zullen we zien. Ik heb nog geen beslissing genomen. Op het vorige WK en EK waren de kwartfinales telkens ons eindpunt. Nu zijn we volgroeid en dat verplicht ons om tot de halve finales door te dringen. We hebben er de kwaliteiten en de ervaring voor. Nu zullen we vooral een goede mentaliteit moeten tonen."

Fellaini ziet wel nog enkele zaken die beter kunnen bij de nationale ploeg. "De pressing, het defensief terugplooien… We moeten ook leren om het spel te ondergaan en onze rug te rechten tegen de grote landen. De coach weet beter dan wie ook op welke punten we moeten werken. Of ik basisspeler zal zijn in Rusland? Dat zal van mijn vorm afhangen. Ik weet dat de coach op mij rekent én dat ik altijd gespeeld heb als ik fit was."