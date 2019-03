Engelse internationals woest na racistische geluiden: “Vertrouwen erop dat UEFA juiste stappen zal ondernemen” Redactie

26 maart 2019

09u31

Bron: AD.nl 0 Buitenlands voetbal Engelse internationals zijn gisteren in de uitwedstrijd tegen Montenegro in de EK-kwalificatie racistisch bejegend. In het stadion in Podgorica waren apengeluiden te horen, met name als Danny Rose of Callum Hudson-Odoi de bal had.

“Dit is onaanvaardbaar. Hopelijk gaat de UEFA hier goed mee om”, zei Hudson-Odoi na afloop in een interview voor de televisie. Engeland kwam snel met 1-0 achter maar won uiteindelijk met 1-5.

Ook bondscoach Gareth Southgate en aanvaller Raheem Sterling spraken klare taal. De twee eisten dat de UEFA ingrijpt. “Dit kunnen en mogen we niet accepteren”, zei Southgate bij BBC. “Veel mensen hebben de racistische leuzen gehoord en ik ben daar één van. Er is geen discussie mogelijk of het nou wel of niet is gebeurd. We moeten ervoor blijven zorgen dat de spelers zich door ons gesteund voelen. We gaan dit vanzelfsprekend rapporteren via de juiste kanalen en vertrouwen erop dat de UEFA de juiste stappen zal ondernemen.”

Wat mij betreft speelt Montenegro de volgende wedstrijd in een leeg stadion. Raheem Sterling

Sterling: “Een paar idioten hebben een geweldige avond verpest. Wat mij betreft speelt Montenegro de volgende wedstrijd in een leeg stadion. Hier moet een collectieve straf voor worden uitgedeeld. Als de straf dan voorbij is, dan denken mensen wel twee keer na voordat ze zoiets dwaas doen.”



Racisme is dit seizoen in de Engelse voetbalcompetitie een actueel thema. Meest recente incident was in februari toen supporters van West Ham United oerwoudgeluiden lieten horen richting de Egyptenaar Mohamed Salah.



De UEFA organiseert volgende week in Londen een conferentie om discriminatie in het (Europese) voetbal te bespreken.

Hudson-Odoi speaking so eloquently here while describing the racist abuse both he and Danny Rose suffered while playing tonight. Says Montenegro fans made monkey noises at them. Disgusting. pic.twitter.com/pU8xBHDj9s James Masters(@ Masters_JamesD) link

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) 🙉😘 #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey Raheem Sterling(@ sterling7) link