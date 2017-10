Engels bezorgt Olympiakos zege in topper - Atletico wint nipt, Carrasco 'om disciplinaire redenen' niet in selectie PL

Olympiakos heeft vanavond op de achtste speeldag in de Griekse Super League de topper tegen leider PAOK Thessaloniki gewonnen met 1-0. Bjorn Engels scoorde het enige doelpunt van de partij. De ex-verdediger van Club Brugge kreeg na geharrewar in het strafschopgebied het leer tegen de knie. Met meer geluk dan kunde belandde de bal in doel. De treffer bleek van goudwaarde voor Olympiakos, dat de slechtste competitiestart in 30 jaar doormaakte. PAOK, de club van de Marokkaanse Belg Omar El Kaddouri, drong nog aan, maar scoren lukte niet meer. Behalve Engels maakten ook Silvio Proto en Vadis Odjidja de partij vol. Guillaume Gillet kwam niet van de bank. Dankzij de overwinning nadert Olympiakos (14 punten) tot op één punt van leider PAOK.

Nipte zege Atletico, Carrasco gestraft

In de Primera Division ging Atletico Madrid met 0-1 winnen op het veld van Celta de Vigo. Kevin Gameiro scoorde vlak voor het halfuur het enige doelpunt. In de Madrileense selectie was geen plaats voor Yannick Carrasco. De Rode Duivel heeft last van een knieblessure, luidde het officeel. Volgens de Spaanse sportkrant AS is er echter meer aan de hand en werd Carrasco om disciplinaire redenen buiten de selectie gezet. Coach Diego Simeone zou de flankspeler op zijn plaats willen zetten omdat hij in de Champions League-confrontatie tegen Qarabag (0-0) naar de kant slofte bij zijn wissel. Na negen speeldagen staat Atletico met 19 punten op de derde plaats in La Liga.

Wolfsburg redt op de valreep een punt tegen Hoffenheim

Wolfsburg en Hoffenheim hebben de negende speeldag in de Duitse Bundesliga afgesloten met een 1-1 gelijkspel. Felix Uduokhai redde in de slotminuut een punt voor de "Wölfe", die in de beginfase ook een penalty onbenut lieten. Met Divock Origi, Landry Dimata en Koen Casteels stonden er bij Wolfsburg drie Belgen tussen de lijnen. Die laatste moest in de derde minuut meteen uitpakken met een knappe redding op een poging van Florian Grillitsch. Na een trekfout op Origi legde de scheidsrechter op aangeven van de videoref het leer op de stip. Maximilian Arnold nam de elfmeter voor zijn rekening, Hoffenheim-doelman Baumann bracht redding met het been. Origi kwam op slag van rust dichtbij de openingstreffer, maar zijn schot strandde op de deklat. In de tweede helft en na de wissels van Dimata, in de 57ste minuut, en Origi, in de 70ste minuut, kreeg ook Hoffenheim een strafschop. Kerem Demirbay miste niet. In de slotminuut redde Uduokhai met een rake kopbal alsnog een punt voor Wolfsburg, dat met 9 punten veertiende is. Hoffenheim (16 ptn) bezet de vierde plaats.

Zevende titel op rij voor Guangzhou

Guangzhou Evergrande heeft zich verzekerd van zijn zevende titel op rij in de Super League, het Chinese kampioenschap, na een ruime thuiszege tegen Guizhou Zhicheng (5-1). De nieuwe landstitel onderstreept de dominantie van Evergrande als één van de beste Chinese ploegen. Grootste rivaal Shanghai SIPG versloeg Evergrande nog in de kwartfinale van de Aziatische Champions League. Dit seizoen blijft SIPG op ruime afstand van Evergrande in de stand. De kloof bedraagt op twee matchen van het einde negen punten. De ploeg van onze landgenoot Axel Witsel, Tianjin Quanjian, staat vierde in de stand, op zestien punten van Evergrande.

Metz zet trainer op straat

Metz heeft zijn trainer Philippe Hinschberger aan de deur gezet. De 57-jarige Fransman moet opkrassen na een barslechte competitiestart. Metz behaalde uit de eerste tien wedstrijden slechts drie punten en staat in de Ligue 1 op de twintigste en laatste plaats. Assistent-trainer José Pinot neemt de taken als hoofdcoach voorlopig over. Hinschberger is de eerste coach die dit seizoen in de Franse hoogste klasse aan de deur wordt gezet. Hij stond sinds december 2015 aan het hoofd van het team dat toen in de Ligue 2 uitkwam. Hij verving op dat ogenblik de ontslagen José Riga.

