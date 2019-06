Engeland wint de troostingsfinale na penaltyserie waarin Pickford zich tot held kroont ODBS

09 juni 2019

17u34 0 Zwitserland ZWI ZWI 0 einde 0 ENG ENG Engeland Nations League Het brons in de Nations League gaat naar Engeland. Penalty’s moesten beslissing brengen in een wat doelloze en ook doelpuntloze partij, ondanks voldoende Engelse kansen. Daarin kroonde Jordan Pickford zich tot de held van Guimaraes door zelf de negende penalty binnen te trappen en niet veel later de twaalfde strafschop, die van Drmic, te stoppen.

Southgate dropte nu wel de Champions League-finalisten van Liverpool en Tottenham in de basis. Zo kreeg Kane al snel een grote kans. Zijn lobje eindigde via de uitblinkende doelman Yann Sommer op de lat. Engeland was de betere ploeg, maar de afwerking bleef ondermaats. Sterling en Dele lieten kansen liggen. Zwitserland, dat in de halve finales met 3-1 verloor van Portugal, was via Haris Seferovic af en toe gevaarlijk. Na de rust voorkwam Sommer opnieuw een achterstand. Hij kon een eigen inzet van Fabian Schär nog net op de paal tikken. Engeland trof nog wel raak in de 84ste minuut, maar de VAR greep terecht in wegens een overtreding van de ingevallen doelpuntenmaker Callum Wilson.

Ook in de verlengingen was Engeland de betere, maar Sommer redde een kopbal van Dele en Sterling zag een vrije trap tegen de deklat gaan. In de penaltyserie beloonde Engeland zich dankzij de excentrieke Pickford dan toch.

Nadat het vorig jaar de troostingsfinale van het WK in Rusland verloor tegen België, een klein succesje voor ‘Albion’ en bondscoach Southgate, die het in de halve finale na verlengingen moesten afleggen van Nederland (3-1). Oranje speelt om 20u45 de finale in het Drakenstadion tegen gastland Portugal.