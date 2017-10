Engeland klopt Brazilië en zit in finale WK -17 Rhian Brewster maakt indruk met hattrick Redactie

16u36

Bron: Belga 0 EPA Rhian Brewster was de gevierde man bij Engeland.

Engeland heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voetbal voor min 17-jarigen. In de halve finales versloegen de Engelsen Brazilië met 3-1. In het Indiase Kolkata maakte Rhian Brewster indruk met een hattrick.

De 17-jarige aanvaller van de U23 van Liverpool trof tweemaal raak in de eerste helft (10., 39.) en vond ook in de 77e minuut de weg naar de netten. Wesley scoorde voor Brazilië in de 21e minuut.

Brewster was zaterdag ook al de man van de match in de kwartfinale tegen de VS (4-1), waarin hij eveneens drie doelpunten lukte. Tot dusver maakte hij al zeven goals op dit WK.

In de andere halve finale staan Mali en Spanje later op de dag tegenover elkaar in Navi Mumbai.

De finale wordt zaterdag afgewerkt in Kolkata, na de wedstrijd om de derde plaats.

REUTERS

EPA