Engeland en Bulgarije ook naast veld lijnrecht tegenover elkaar: "Racisme groter probleem in Engels voetbal"

14 oktober 2019

12u18

Bron: The Independent, The Mirror, The Guardian 0 EK Kwalificaties Een EK-kwalificatieduel onder hoogspanning. Vanavond (20u45) treffen Bulgarije en Engeland elkaar in Sofia. Een wedstrijd waar de voorbije dagen heel wat om te doen was, met racisme in een hoofdrol. “Bij discriminerende geluiden houden we er allemaal mee op”, gaf aanvoerder Harry Kane aan. De Bulgaarse bondscoach schiet nu terug: “Racisme is een groter probleem in het Engelse voetbal dan bij ons.”

De opbouw naar de match tussen Engeland en Bulgarije staat in het teken van racisme. Vorige week vertelde Harry Kane, aanvoerder van de ‘Three Lions’, dat zijn ploeg van het veld zou stappen bij racistische geluiden. “Als één voetballer zich daardoor ongelukkig voelt, houden we er allemaal mee op.” In Tsjechië, waar Engeland afgelopen vrijdag verloor met 2-1, waren er geen problemen. Of dat in Bulgarije ook het geval zal zijn, is nog maar de vraag.

Ik denk niet dat wij een probleem hebben” Bulgaars bondscoach Krasimir Balakov

Bij hun laatste confrontatie tegen Bulgarije in 2011 werden Ashley Young, Ashley Cole and Theo Walcott al slachtoffer van racistische gezangen - de Bulgaarse voetbalbond kreeg toen een boete van de UEFA van... 40.000 euro. Bulgarije is trouwens ook nu gestraft na discriminerend gedrag van de toeschouwers tijdens de interlands tegen Kosovo en Tsjechië. Het Vasil Levski National Stadium is daarom vanavond gedeeltelijk leeg. Bondscoach Gareth Southgate waarschuwde zijn team al voor dergelijke omstandigheden tijdens deze interlandbreak. Onder andere één van de sterspelers van de huidige selectie, Raheem Sterling, kreeg in het verleden al meermaals af te rekenen met racistische verwijten.

Bulgaren reageren verbolgen

De Bulgaarse bondsvoorzitter Borislav Mikhailov reageerde verbolgen op de houding van Engeland. “Wat de Engelsen beweren, is onjuist en respectloos”, klonk het. De bondscoach Krasimir Balakov staat zijn voorzitter bij. “Ik denk niet dat wij een probleem hebben”, vertelde hij gisteren op een persconferentie. “In de Bulgaarse competitie zijn er veel spelers van verschillende etnische afkomst aan de slag. Wij hebben geen groot probleem, Engeland daarentegen... Racisme is daar een groter probleem dan bij ons, wat ik niet onlogisch vind aangezien het een groot land is met veel diversiteit. Ach, ik wil het over voetbal hebben. Laat ons niet blijven praten over zaken die nog niet gebeurd zijn.” Afwachten of de wedstrijd in Sofia vanavond incidentloos verloopt.

Sportief gezien is dit alleszins geen topwedstrijd. Engeland staat samen met Tsjechië gedeeld aan de leiding in groep A met twaalf punten. Beide ploegen zijn quasi zeker van kwalificatie voor het EK. Bulgarije bengelt onderaan met amper 3 op 18.

