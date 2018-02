Engeland duidelijk nog niet helemaal mee met videoref TS

17 februari 2018

21u20 0 Buitenlands Voetbal Dit beeld kregen we tijdens de wedstrijd te zien. Lijnen die niet evenwijdig lopen met het veld. Kunnen ze in Engeland nog niet zo goed werken met de videoref (VAR)?

Lukaku ging spijtig genoeg niet met alle headlines lopen, wel de VAR, de videoref. Toen een offsidedoelpunt van Juan Mata herbekeken werd, kreeg de kijker een scherm te zien met scheve lijnen. Niet eens evenwijdig met de kalklijnen op het veld. Alsof een kind zich snel even had uitgeleefd met MS Paint. Nadien volgde wel een rechtzetting, met correcte lijnen, maar het kwaad was toen al geschied. De VAR onder vuur. Over het Kanaal zijn ze nog niet helemaal mee.