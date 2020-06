Ene tackle na de andere: wedstrijd in Engelse Championship ontaardt hélemaal XC

28 juni 2020

Swansea City en laagvlieger Luton Town kruisten gisteren de degens in The Championship. De bezoekers klommen twintig minuten voor affluiten op voorsprong, waarna de partij helemaal ontaardde. Beide teams gooiden er flink de beuk in, met een stevig opstootje als gevolg. Swansea-speler Jordan Garrick moest met rood van het veld, de thuisploeg kon nadien geen doelpunt meer forceren. Eindstand: 0-1.

⚔️ | Dit is waarom we zo van de Championship houden! 😤😍 pic.twitter.com/ZB4PlJacI0 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

