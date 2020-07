En nu de Champions League? Kampioen Bayern pakt ook beker na zege tegen Leverkusen Redactie

04 juli 2020

21u56 0 Buitenlands voetbal Bundesliga, check. Duitse beker, check. Bayern München heeft al twee hokjes voor een eerste treble sinds 2013 afgevinkt. Der Rekordmeister pakte in Berlijn z’n tweede prijs van het seizoen. Medefinalist Leverkusen was eigenlijk na 24 minuten al uitgeteld. Bayern won uiteindelijk met 4-2.

Duits bondscoach Joachim Löw en Bastian Schweinsteiger zagen hoe Bayern na een minuut of twee al een eerste keer opdook in de vijandelijke zestien. Kingsley Coman zocht en vond Robert Lewandowski, maar de Pool kon zijn kopbal niet kadreren. Enkele minuten later kwam Coman zelf in een kansrijke positie. Leverkusen-goalie Hradecky had geen enkele moeite met het zwakke schot van de Franse winger.

Na een kwartier was de ban dan toch gebroken. David Alaba schilderde een vrije trap heerlijk over het muurtje in doel. Een ferme tik voor Leverkusen. Even later zat Bayern helemaal op rozen. Kimmich stuurde Gnabry in het straatje, Hradecky had geen antwoord op diens gekruiste schot. Er waren dan 24 minuten gespeeld. 2-0 was het verdict van een eerste helft waarin Leverkusen slechts een keer richting de kooi van Manuel Neuer trapte.

Die Neuer mocht na een uur zowaar een assist op z’n naam schrijven, al had de doelman aan de overkant een even groot aandeel in de goal van Lewandowski. Na een verre trap van Neuer trapte de Pool optimistisch richting doel. Een vrij eenvoudige bal voor Hradecky, zou je denken, maar de Fin ging helemaal de mist in. 0-3 en boeken toe. Goed vier minuten later was het ook aan de overkant raak: Sven Bender gaf Leverkusen weer wat hoop.

Maar Bayern had de wedstrijd onder controle. In het absolute slot prikte Lewandowski zelfs nog een tweede keer. En nog was het niet gedaan. Kai Havertz zette een elfmeter om na hands. 4-2, de landskampioen mocht zijn 20e beker de lucht in steken. En nu de Champions League? Wie deze machine van de Beker met de Grote Oren wil houden, zal van goede huize moeten zijn. Bayern won de treble eerder al in 2013. Zeven jaar later kan het weer van dat zijn.