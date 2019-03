En aan het eind... winnen de Duitsers: Oranje haalt 0-2-achterstand op, maar bijt alsnog in het zand tegen Mannschaft YP

24 maart 2019

23u02

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Op de tweede speeldag van de kwalificaties voor het EK voetbal in 2020 stond met Nederland - Duitsland een aantrekkelijke affiche op het programma in groep C. De Duitsers zetten de eerste helft op hun naam met twee doelpunten, na rust toonde Oranje een ander gezicht en werd die achterstand tenietgedaan. Duitsland sloeg in het absolute slot nog toe en kaapte zo alsnog de zege weg.

Duitsland zinde op wraak na de 3-0 pandoering afgelopen oktober tegen Nederland in de Nations League, en dat lieten de manschappen van Joachim Löw al meteen merken. Na twee minuten knalde Serge Gnabry van dichtbij op doelman Jasper Cillessen, die terstond opgewarmd was. De bal kleefde aan Duitse voeten, hetgeen na een kwartier in het openingsdoelpunt van Leroy Sané uitmondde. Matthijs de Ligt gleed ongelukkig uit, waardoor Sané vrij kon aanleggen in de kleine rechthoek. Tien minuten later waagde Ryan Babel twee keer kort na elkaar zijn kans, maar telkens stond doelman Manuel Neuer in de weg. In de 34e minuut sneed Serge Gnabry naar binnen vanop rechts en krulde de 2-0 vanop de rand van de zestien enig mooi in de winkelhaak. En nog was de Duitse honger niet gestild: Thilo Kehrer en Sané stelden Cillessen nog op de proef, het rustsignaal kwam geen minuut te vroeg voor Oranje.

GOAL | Sane met het openingsdoelpunt voor Duitsland! 😊



0️⃣-1️⃣ #NEDDUI 🇳🇱 🇩🇪 pic.twitter.com/uSFHy8uduo Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

KLASSE | Gnabry komt naar binnen en trapt de bal heerlijk in de winkelhaak! 🔥🚀



0️⃣-2️⃣ #NEDDUI 🇳🇱 🇩🇪 pic.twitter.com/BlP6AEYnMu Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

De Nederlanders kwamen met hernieuwde moed uit de kleedkamers: na amper drie minuten in de tweede helft kopte De Ligt de aansluitingstreffer voorbij Neuer, op voorzet van Memphis Depay. De troepen van Ronald Koeman namen de touwtjes in handen en drukten Duitsland terug op de eigen helft. Iets na het uur was het evenwicht helemaal hersteld toen Memphis Depay na wat geharrewar in de zestien een laag schotje in de hoek mikte. Nederland combineerde vlot en aasde op een derde treffer, maar die kwam er niet meer. In de 84e minuut tekende Gnabry met een zwak schotje voor de enige Duitse dreiging in de tweede helft tot dan toe. Maar met Duitsland ben je nooit klaar, en dat bleek ook deze match. In de 90e minuut vond Marco Reus de ongedekte Nico Schulz in de zestien, die de 2-3 eindstand laag in de hoek schoof en Nederland alsnog een kater bezorgde. Door de winst grijpt Duitsland meteen de tweede plaats in groep C, Nederland staat - met een match meer gespeeld - op plaats drie.

GOAL | De Ligt kopt de aansluitingstreffer voorbij Neuer! 👍



1️⃣-2️⃣ #NEDDUI 🇳🇱 🇩🇪 pic.twitter.com/1BZ54Nm4oU Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

BOOM | Depay zorgt opnieuw voor spanning! Hij trapt de gelijkmaker voorbij Neuer! 💪



2️⃣-2️⃣ #NEDDUI 🇳🇱 🇩🇪 pic.twitter.com/WYJDblD1oU Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Schulz brengt Duitsland in de slotfase op voorsprong! 😀



2️⃣-3️⃣ #NEDDUI 🇳🇱 🇩🇪 pic.twitter.com/msUzMSUh7D Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link