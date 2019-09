Emotionele Maradona krijgt warm onthaal door duizenden fans van nieuwe club in Argentinië Redactie

09 september 2019

06u49

Bron: AD/AP 0 Buitenlands voetbal Club de Gimnasia y Esgrima La Plata staat na vijf speelronden op een 24ste plaats in de Argentijnse Superliga, maar de fans van de club hebben zich met duizenden verzameld in het Estadio Juan Carmelo Zerillo. Zij ontvingen hun nieuwe coach Diego Armando Maradona met open armen.

Maradona werd donderdagavond aangesteld door Gimnasia. Het wordt zijn eerste trainersklus in Argentinië in 24 jaar. Maradona was in 1995 heel even coach van Racing Club, maar besloot destijds al vrij snel weer te gaan voetballen bij Boca Juniors. In 1997 stopte hij definitief als voetballer, om in 2008 pas weer in het trainersvak te belanden. Hij werd bondscoach van Argentinië, maar na de pijnlijke uitschakeling op het WK 2010 (4-0-verlies tegen Duitsland in de kwartfinale) werd hij ontslagen. Daarna was Maradona nog coach van Al-Wasl, Fujairah FC en Dorados de Sinaloa.

In het Estadio Juan Carmelo Zerillo van Gimnasia is plaats voor 21.500 toeschouwers. De club verkocht de afgelopen dagen nog duizenden seizoenkaarten. “Ik kan geen wonderen verrichten, maar ik ga hard werken voor deze club”, beloofde hij de duizenden fans bij zijn presentatie. De 58-jarige Argentijn was flink emotioneel door de grote opkomst van de fans.”,Ik zal hier geen training missen. Spelers die niet hard werken op de training zullen hier niet spelen”, gaf hij zijn nieuwe selectie direct mee.

Maradona werd eind juli geopereerd aan zijn knie en is nog herstellende. Hij kwam met een golfkarretje het veld op, maar toen alle fans aan het springen en zingen waren kon Maradona zich toch niet inhouden om zelf ook even mee te doen.