Emoties nemen de bovenhand bij Duitse voetballer na slopende weken: “Wij betalen de verdomde prijs voor deze rotzooi” TLB

19 juni 2020

12u23

Bron: AD.nl 4 Buitenlands voetbal De afgelopen weken waren slopend voor de spelers van de Duitse tweedeklasser Dynamo Dresden. Na de 2-0-nederlaag van gisteravond bij Holstein Kiel - de zevende wedstrijd in negentien dagen - namen de emoties de bovenhand bij verdediger Chris Löwe. Zijn interview, waarin hij kritiek uit op de Duitse voetbalbond, ging viraal.

Das Beste was ich seit langem aus #Sachsen gehört habe! Sachsen ist noch lange nicht verloren. @dfl hört dem Herr Löwe von @DynamoDresden genau zu. #dynamo #chrislöwe #dfl pic.twitter.com/OU8yaYg51P Peter Krowas(@ petermaenchenkr) link

Dynamo Dresden is in het Duitse voetbal misschien wel het grootste slachtoffer van de coronapandemie. Omdat een aantal spelers vlak voor de hervatting van de competitie positief testten, kon de ploeg pas twee weken later dan de rest herbeginnen aan het restant van de Tweede Bundesliga. Maar sinds de hervatting gaat het dramatisch met de club uit het oosten van Duitsland, waar Brian Hamalainen (ex-Genk en Zulte Waregem) onder contract staat.

In de zeven wedstrijden die elkaar in sneltempo opvolgden, werden amper vier punten gepakt. En met nog maar twee wedstrijden voor de boeg staat de hekkensluiter op vijf punten van de zestiende plek, die nog een ticket voor play-offs om het behoud oplevert. Alleen tussen de voorlaatste en laatste speeldag krijgen de spelers een week rust. Het bomvolle programma zint de club niet en dat liet linksachter Chris Löwe (ex-Huddersfield) gisteravond ook duidelijk merken voor de camera van Sky Sports.

“Denk je nu echt dat de de DFL (Duitse voetbalbond, red.) of voorzitter Christian Seifert zich ook maar één seconde drukmaakt over wat dat met ons doet?”, begon Löwe geëmotioneerd aan zijn interview. “Het kan ze allemaal geen moer schelen. Uiteindelijk zijn wij degenen die de verdomde prijs betalen voor deze rotzooi. Deze mensen zitten in hun bureaustoelen van vijfduizend euro en nemen deze beslissingen, ten koste van ons. Wij werken ons om de drie dagen een slag in de rondte en moeten dat bekopen.”

Lees ook:

Volledige ploeg Dynamo Dresden moet één week voor herstart Duitse competitie in quarantaine: “Kunnen 14 dagen niet spelen”



Indrukwekkend: 30.000 meegereisde fans van Dynamo Dresden zien Lukebakio scoren in zinderend bekerduel