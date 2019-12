Elf jaar geleden bood Manchester City na komisch misverstand met huidig eigenaar Moeskroen per ongeluk op Messi GVS

26 december 2019

14u12

Bron: The Athletic 2 Buitenlands voetbal Een knotsgekke anekdote. Elf jaar geleden bood Manchester City per ongeluk op Lionel Messi. Oud-directeur Garry Cook interpreteerde een telefoontje volledig fout, waarna hij prompt een bod van 82 miljoen euro naar de Catalaanse grootmacht stuurde.

Tussen 2008 en 2011 was Garry Cook de CEO van Manchester City. Elf jaar geleden waren The Citizens net overgenomen door Abu Dhabi United Group en Cook kreeg de leiding over de transferpolitiek. City wilde immers uitgroeien tot een Engelse grootmacht, en enkele stevige aanwinsten moesten daartoe bijdragen. De eerste twee toptargets - Fernando Torres als Dimitar Berbatov - hadden echter geen zin in een avontuur in Manchester. Toen de bestuursleden elkaar opbelden om een nieuw plan af te spreken, liep het helemaal fout. Pairoj Piempongsant, de rechterhand van toenmalige eigenaar Thaksin Shinawatra, had operationeel directeur Paul Aldridge aan de lijn. Cook vertelt in The Atletic hoe het misverstand exact ontstond.

“Piempongsant (vandaag de dag eigenaar van Moeskroen, red.) kreeg een massage op het moment hij naar Aldridge belde”, aldus Cook. “Pairoj was slechtgezind door de miserabele gang van zaken. Toen Paul hem vroeg wat ze net moesten doen want dat alles aan het mislopen was, zei Pairoj: ‘Yes, yes, yes! Very messy, messy, it’s getting messy (vrij vertaald: het wordt een boeltje, red.). Door het accent moet er iets zijn misgegaan, want aan de andere kant van de telefoon werd er gedacht dat Pairoj aangaf om Messi te kopen.” Cook werd tijdens de warrige situatie opgedragen door Aldridge om een bod uit te brengen op Messi. Liefst 70 miljoen Britse pond - zo’n 82 miljoen euro - had men veil voor de Argentijn.

Even later belde de Catalaanse grootmacht naar FA Premier League-voorzitter Dave Richards om af te toetsen of City wel degelijk zoveel centen veil had voor het goudhaantje. Nadat de aap uit de mouw kwam en duidelijk werd dat de boodschap van Piempongsant verkeerd geïnterpreteerd was, ging de deal niet door. Opmerkelijk: Barça had Richards laten weten dat het de grote som misschien wel in overweging had genomen. Althans, daar dachten ze elf jaar geleden zo over...