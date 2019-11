Ze zijn er terug bij: Oranje plaatst zich voor EURO 2020 na slappe vertoning, ook Duitsland gaat strijd aan met Duivels GVS

16 november 2019

22u35 3 EK 2020 Ze zijn er terug bij. Na het missen van het EK 2016 en het WK 2018 heeft Nederland zich geplaatst voor EURO 2020. Een 0-0-draw tegen Noord-Ierland was voldoende voor deelname komende zomer. Ook Duitsland bikkelt binnen een maand of acht voor de titel van Europees kampioen, het kwalificeerde zich na een eenvoudige zege tegen Wit-Rusland.

Oranje had genoeg aan één punt om zich te plaatsen. Toch wilde Noord-Ierland zich niet zomaar gewonnen geven, ook al omdat ze de harde woorden - “Het spel van de Noord-Ieren is verschrikkelijk om naar te kijken” - van bondscoach Koeman niet vergeten waren. De thuisploeg zinde op wraak en begon als een wervelwind aan de partij. Cillessen beging ei zo na een dubbele flater, bokste vervolgens een gevaarlijke voorzet weg én zag een kopbal van Magennis niet ver naast gaan. Nederland zwoegde, overleefde de vurige start in Windsor Park en herstelde het evenwicht. Berghuis trof de lat, Babel schoot op Peacock-Farrell en Promes krulde net naast.

Na een vermakelijk begin zakte het tempo als een pudding in elkaar, tot iedereen werd opgeschrikt door hands van Veltman in het strafschopgebied. Aanvoerder Davis trapte onbesuisd over de kooi van Cillessen - hij waande zich even een rugbyspeler. Het laatste kwartier van de eerste helft was één langgerekte geeuw. Wat een verschil met onze Rode Duivels. Maar onze noorderburen waren positief, want Oranje was halfweg wel virtueel geplaatst. Net als Duitsland. ‘Die Mannschaft’ ontving in het Borussia-Park met Wit-Rusland een hapklare brok, al stond het na 45 minuten en een handvol kansen slechts 1-0 na een treffer van Matthias Ginter.

Hij nam ‘m ook gewoon echt als een rugbyer hè? Het enige wat nog ontbrak was zo’n opzetstukje onder de bal Jean-Paul Rison(@ JeanPaulRison) link

Nederland eiste na de rust de bal op, de Green & White Army kwam nog amper over de middenlijn en dacht aan de counter. Na tien minuten waagde Babel nog eens zijn kans, Peacock-Farrell klemde eenvoudig. Duitsland had dan al lang zijn EK-ticket binnen. Goretzka en Kroos deden er snel na rust twee treffers bij. Job done.

In Belfast bleef het spannend. Oranje klom zo stilaan naar zeventig procent balbezit, maar deed er helemaal niets mee. Noord-Ierland verdedigde met man en macht. Nederland had wel het voordeel dat de tijd in haar voordeel wegtikte. Een ver schot van De Jong waaide nog hoog over. Dat was het dan, na een slappe vertoning. De balans van het aantal schoten op doel na negentig minuten zei alles. Noord-Ierland: 0. Nederland: 3. Maar onze noorderburen zullen er niet om malen, na het missen van twee grote toernooien op rij is Oranje er opnieuw bij op EURO 2020. Eindstand: 0-0.

Duitsland deed er in het slot nog een goaltje bij nadat Stasevich de Wit-Russische eerredder vanop de stip had gemist. Kroos tekende voor z’n tweede van de avond: 4-0. De jongens van Joachim Löw staan op kop in groep C (18 punten), Nederland heeft twee stuks minder. Dinsdag volgt Duitsland - Noord-Ierland en Nederland - Estland. Als ‘Die Mannschaft’ punten laat liggen, kan Oranje nog groepswinnaar worden.

