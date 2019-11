Wissel van de wacht bij Oranje: wie blijft nog over van WK 2014? NVE

18 november 2019

15u28 0 EK 2020 Oranje is er weer bij. De tweede plaats in poule C is voldoende voor Nederland om de kwalificatie voor het EK van volgend jaar veilig te stellen. Eindelijk, na zes jaar zonder aanwezigheid op een groot toernooi. Maar wie was er zes geleden ook al bij?

In de huidige selectie is er geen enkele speler die al opgeroepen werd voor een Europees Kampioenschap. Het laatste EK waar Nederland actief was, in 2012 in Polen en Oekraïne, was er eentje om snel te vergeten voor onze noorderburen. In de kwalificatie voor dat eindtoernooi werd Nederland eerste en verloor het alleen de laatste wedstrijd tegen Zweden. In de groepsfase werd echter drie keer verloren: tegen Denemarken, Duitsland en Portugal. Meteen einde verhaal dus voor de troepen van toenmalig bondscoach Bert van Marwijk, die na het EK opstapte.

In 2014 was Nederland voor het laatste actief op een groot toernooi. Op het WK in Brazilië won Oranje onder Louis van Gaal meteen alle drie de groepswedstrijden. Nederland werd eerste in de groep voor Chili, Spanje en Australië werden uitgeschakeld. Door overwinningen tegen Mexico (2-1) en Costa Rica (na penalty’s) kwam Nederland in de halve finale uit tegen Argentinië, maar Oranje ging onderuit na strafschoppen. In de troostfinale werd met 0-3 gewonnen van gastland Brazilië, dat in de halve finales een beschamende 1-7 om de oren had gekregen van Duitsland. Brons voor Nederland.

Op de daaropvolgende toernooien, het EK in Frankrijk en het WK in Rusland, was Nederland er telkens niet bij. In de tussentijd zijn er met Guus Hiddink, Danny Blind en Dick Advocaat enkele bondscoaches de revue gepasseerd en werd de Nederlandse selectie aanzienlijk verjongd. Zes jaar later is het onze noorderburen wel gelukt om zich te kwalificeren. Wie blijft er nog over van dat bronzen team van de Nederlanders in 2014? Van de elf starters tegen Argentinië blijven nog 4 over: doelman Jasper Cillessen, verdedigers Stefan de Vrij en Daley Blind, en middenvelder Georginio Wijnaldum. Verder zaten ook Ajax-verdediger Joël Veltman en Olympique Lyon-aanvaller Memphis Depay toen al in de selectie. Heel wat nieuwe gezichten dus onder bondscoach Ronald Koeman. Bij de afvallers zitten heel wat grote namen: onder meer Ron Vlaar, Daryl Janmaat, Nigel de Jong, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Arjen Robben, Dirk Kuijt en Klaas-Jan Huntelaar zijn er niet meer bij.

🆕 | Myron Boadu en Calvin Stengs debuteren in de selectie van het Nederlands elftal!



ℹ️ https://t.co/hgfJI3aKuN.#NIRNED #NEDEST #TheNewWave pic.twitter.com/prG3yl1qI1 OnsOranje(@ OnsOranje) link

