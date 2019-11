WIN de officiële EK-bal Uniforia waar onze Rode Duivels Europees Kampioen mee willen worden Redactie

07 november 2019

03u00 3

De bal voor het EK voetbal van volgend jaar is nog maar net voorgesteld of HLN.be geeft u al de kans om de ‘Uniforia’ te winnen. Analisten Marc Degryse en Jan Mulder jongleerden reeds met de EK-bal. Wie hield volgens u het leer het langst in de lucht? En hoeveel keer hield de winnaar de ‘Uniforia’ hoog? Als u die twee vragen juist weet te beantwoorden, wordt u misschien wel de winnaar van de ‘Uniforia’. De wedstrijd loopt tot zondagavond (20u). Succes!