Wijnaldum scoort voor Nederland en maakt samen met De Jong statement tegen racisme ABD

19 november 2019

21u35 0 Euro 2020 Nederland neemt het momenteel op tegen Estland. Georginio Wijnaldum (29) scoorde al snel de openingsgoal en maakte samen met Frenkie de Jong (24) een statement tegen racisme.

De voorbije dagen beheerste een ‘racismerel’ in het Nederlandse voetbal het nieuws. In een wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior Rotterdam werd aanvaller Ahmad Mendes Moreira van Excelsior racistisch bejegend. Wijnaldum, die door de afwezigheid van Van Dijk vanavond aanvoerder is van Oranje, sprak zich scherp uit over het voorval. “Ik was van het veld gelopen en niet meer teruggekomen. Het is genoeg geweest”, zei Wijnaldum. “Er moet keihard worden opgetreden. Boetes waar iedereen van schrikt, zodat niemand zoiets meer in zijn hoofd haalt.”

Nu maakt hij ook op het veld een statement. Nadat hij het openingsdoelpunt maakte, ging hij aan de zijlijn vieren met Frenkie de Jong. De twee toonden hun armen zij aan zij aan de camera. Een teken van gelijkheid. Eerder maakte de hele Nederlandse nationale ploeg een statement tegen racisme.

Een oranje om van te houden. pic.twitter.com/zTdDaeMxod Pim Bijl(@ pimbijl) link