Wijnaldum maakt hattrick én statement in klinkende zege, maar Duitsland pakt groepswinst - Ook Wales naar EK ABD

19 november 2019

22u40 1 Euro 2020 Nederland heeft met 5-0 gewonnen van Estland. Het opvallendste moment van de wedstrijd kwam er na de openingsgoal van Georginio Wijnaldum (29). De gelegenheidsaanvoerder maakte samen met Frenkie de Jong (24) een statement tegen racisme. De ruime Nederlandse zege bleek echter niet genoeg voor groepswinst, want Duitsland haalde uit tegen Noord-Ierland: 6-1.

De voorbije dagen beheerste een ‘racismerel’ in het Nederlandse voetbal het nieuws. In een wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior Rotterdam werd aanvaller Ahmad Mendes Moreira van Excelsior racistisch bejegend. Wijnaldum, die door de afwezigheid van Van Dijk vanavond aanvoerder is van Oranje, sprak zich scherp uit over het voorval. “Ik was van het veld gelopen en niet meer teruggekomen. Het is genoeg geweest”, zei Wijnaldum. “Er moet keihard worden opgetreden. Boetes waar iedereen van schrikt, zodat niemand zoiets meer in zijn hoofd haalt.”

Nu maakt hij ook op het veld een statement. Nadat hij het openingsdoelpunt maakte, ging hij aan de zijlijn vieren met Frenkie de Jong. De twee toonden hun armen zij aan zij aan de camera. Een teken van gelijkheid. Eerder maakte de hele Nederlandse nationale ploeg een statement tegen racisme.

Een oranje om van te houden. pic.twitter.com/zTdDaeMxod Pim Bijl(@ pimbijl) link

Nederland won de wedstrijd tegen Estland uiteindelijk met met forfaitcijfers. Wijnaldum scoorde nog twee keer en maakt zo zijn hattrick vol. Ook Aké en Boadu pikten hun doelpuntje mee: een simpele 5-0-overwinning. Maar dat bleek niet genoeg voor groepswinst, want Duitsland deed wat het moest doen tegen Noord-Ierland: 6-1-winst dankzij een hattrick van Gnabry, twee goals van Goretzka en een late treffer van Brandt. De Duitsers bleven zo leider in groep C en gaan als reekshoofd naar het EK.

Wales naar EK na winst tegen Hongarije

Wales en Hongarije konden in een onderling duel uitmaken wie er na Kroatië als tweede eindigde in groep E. Uiteindelijk trokken de Welshmen aan het langste eind. Juventus-middenvelder Ramsey leidde zijn land met twee treffers naar de zege. Bale gaf de assist voor de openingsgoal. Wales gaat zo net als in 2016 naar het EK. Toen schakelde het de Rode Duivels uit in de kwartfinale.