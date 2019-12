Wees er snel bij, want plekken zijn beperkt: wat u moet weten over de ticketverkoop van EURO 2020, die om 14u begint Redactie

04 december 2019

10u40 10 EURO 2020 Ook de fans kunnen vanaf vandaag hun blik werpen richting EURO 2020. Om 14u start de ticketverkoop voor supporters van de deelnemende landen. Wat moeten de Belgische fans doen om aan tickets te geraken en hoeveel zal dat kosten? Wees er snel bij, want de plekken zijn beperkt.

Hoe geraak ik aan tickets?

De eerste voorwaarde om aan tickets te geraken voor de matchen van de Rode Duivels en voor de vakken met Belgische fans, is lid zijn van de officiële supportersclub van de nationale ploeg: 1895. Als dat het geval is, kunt u zich via uw lidmaatschapsnummer registreren op de website van EURO 2020. Indien u nog geen lid bent van 1985, kunt u dat nog regelen via de website van de fanclub. Het lidmaatschap kost 40 euro of 20 als je jonger bent dan 12 jaar.

Vandaag om 14 uur begint de ticketverkoop voor de supporters van de deelnemende landen. De fans van de twintig al gekwalificeerden krijgen tot 18 december de tijd om een bestelling te plaatsen. “Voor de fans die al punten verzameld hebben via 1895, door eerder al matchen van de Duivels bij te wonen, geldt wel een voorrangsperiode”, zegt Tijs Cools, de voorzitter van de supportersclub. “Zij krijgen voorrang tot 11 december, nadien kunnen ook nieuwe leden een gooi doen naar tickets.” Het aantal beschikbare plaatsen varieert van stadion tot stadion. Zo zijn er 8.000 plaatsen voorzien voor de Belgische fans voor de twee duels in Sint-Petersburg (13 juni tegen Rusland en 22 juni tegen Finland) en 5.000 tickets voor de match in Kopenhagen tegen Denemarken (18 juni). Vervolgens zijn er 5.000 beschikbare plaatsen in de zestiende finales, 7.000 in de kwartfinales, 10.500 in de halve finales en 11.000 Belgische tickets voor een verhoopte finale.

Fans die tickets willen voor die knockoutfase, moeten die ook al vanaf vandaag bestellen. “Dat zijn zogenaamde ‘conditional tickets’. Als de landen al voor aanvang van de halve finale of finale worden uitgeschakeld, dan kunnen de fans hun tickets laten terugbetalen.” Supportersclub 1895 telt op dit moment zo’n 15.500 leden, er zo dadelijk snel bijzijn is met andere woorden geen overbodige luxe.

Hoeveel zal het kosten?

Lid van 1895 en geregistreerd op de site van het EK? Dan komt u in aanmerking om tickets te bestellen voor de matchen van de Rode Duivels. De goedkoopste tickets voor de groepsfase kosten 30 euro en zijn geldig voor Bakoe, Boekarest en Boedapest. Maar zoals reeds geweten spelen de Rode Duivels hun drie duels in groep B in Sint-Petersburg en Kopenhagen. Kaartjes voor die matchen kosten minimaal 50 euro en tickets voor de fanvakken kosten maximaal 185 euro.

Daarbij komen dan uiteraard nog verplaatsings- en verblijfskosten. Daarvoor houden de fans toch maar beter nog een (flink) zakcentje achter de hand. In Londen - waar de halve finales en de finale plaatsvindt - bijvoorbeeld, zijn al 80 procent van de hotels uitverkocht in laatste week van het toernooi. De prijs voor de meerderheid van de kamers in de Britse hoofdstad, ligt op die manier al boven de 200 euro.

Tijs Cools is in onderhandeling met Brussels Airlines - partner van de Belgische voetbalbond - om de fans in de meest optimale omstandigheden in de speelsteden te krijgen. Het doel is om op de data wanneer de Belgen spelen rechtstreekse vluchten vanuit Zaventem te organiseren. De kosten van een vlucht zijn nog niet bekend, “maar we zullen de supporters hierover zo snel mogelijk informeren.”

Wat als de Belgen de finale spelen?

De Rode Duivels worden als één van de favorieten op de eindzege beschouwd. Als de mannen van bondscoach Roberto Martínez de finale halen en u ze élke match wilt aanmoedigen, dan zal u daar - niet geheel onlogisch - diep voor in de buidel moeten tasten. Als u telkens het goedkoopste ticket weet te bemachtigen voor de drie groepsmatchen, de achtste finale, de kwartfinale, de halve finale en de finale van de Duivels, dan zou dat volgens de huidige cijfers in totaal 455 euro kosten. Voorwaarde voor die ‘goedkoopste’ prijs is wel dat de fans voor de halve finale en de finale ‘Fans First’-tickets op de kop kunnen tikken. Die kosten 85 euro voor de halve finale en 95 euro voor de finale.

Als de Rode Duivels de kwartfinale halen, dan spelen ze die mogelijk in Bakoe. Omdat Bakoe (net als Boekarest en Boedapest) in ‘Cluster B' van de speelsteden zit, kosten de goedkoopste tickets voor een kwartfinale in Azerbeidzjan 30 euro. Voor speelsteden uit ‘Cluster A’ (alle andere landen, red.) is dat 75 euro. In het geval van een kwartfinale van de Rode Duivels in Bakoe, zou de minimale totaalprijs zo op 410 euro komen te liggen. De verre (en dure) reis richting Azerbeidzjan moet u er dan nog wel bij rekenen.

Wie wat gekker wil doen en telkens de duurste tickets wil kopen, zal - verdeeld over zeven wedstrijden - 2.505 euro betalen. Het duurste van de zeven tickets wordt uiteraard dat voor de finale. Een Categorie 1-kaartje voor de finale kost 945 euro.

Geraak ik zomaar in Rusland binnen?

Vaak is er heel wat papierwerk nodig om Rusland - waar de Rode Duivels tweemaal spelen - te mogen betreden. Daar was ook de UEFA zich van bewust, waardoor ze een toegangssysteem hebben ontwikkeld: de FAN ID. Dat ID geeft jouw toegang tot het land én - samen met het ticket - het stadion van Sint-Petersburg. Een FAN-ID wordt beschouwd als een visum, daarom hoeft er geen apart visum te worden aangevraagd. Een FAN-ID dient bekomen te worden via https://www.fan-id.ru/.