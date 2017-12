UEFA-voorzitter Ceferin: "Beslissing Brussel te schrappen werd unaniem genomen" Jeroen Bossaert

“De beslissing om Brussel te schrappen werd unaniem genomen”, zegt de voorzitter van het UEFA Executive Comité Aleksander Ceferin. “Tot op vandaag weten we echter niet of Brussel een stadion kan bouwen of niet. En dat is een te groot risico voor ons. Gisteren ontvingen we een brief van het Belgische organisatiecomité waarin men zei dat er pas op 31 januari een ‘ja’ of ‘nee’ bekend zou zijn over de vergunning voor het stadion. Onze experts waren van mening dat het te riskant was om daarop te wachten. Stel dat het ‘nee’ wordt, dan werd het voor UEFA lastig om nog snel een nieuwe kandidaat te vinden. En voor Brussel zou het sowieso ook lastig geweest zijn om nog op tijd klaar te zijn."