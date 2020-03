UEFA voorziet drie noodscenario’s voor EK 2020 Redactie

11 maart 2020

12u33 0 EK voetbal Nu het coronavirus ook de sportwereld meer dan ooit in z'n greep houdt, heeft ook de Europese voetbalbond (UEFA) drie noodscenario’s wereldkundig gemaakt:

1) Het EK wordt gespeeld zonder fans

Probleem hierbij: de uitgestelde matchen in Italië en andere landen. Bijna alle landen vragen om het EK op een latere datum te laten doorgaan, zodat ze eerst het kampioenschap in eigen land kunnen afmaken.

2) Het EK enkel laten doorgaan in niet-risicolanden

In dat geval zou Rome niet langer in aanmerking komen als speelstad, maar Dublin bijvoorbeeld wel.

3) Het EK uitstellen

In het beste geval een maand, maar dan komt het EK in het vaarwater van de Olympische Spelen in Tokio. Ofwel een jaar, naar de zomer van 2021. Bijkomend probleem: dan zou de FIFA de eerste Club World Cup met 24 ploegen willen organiseren in China.

De UEFA, die een speciale taskforce heeft opgericht om het probleem het hoofd te bieden, heeft evenwel nog niks beslist. Gisteren nog werd er ontkend dat het EK zou worden uitgesteld: “Euro 2020 start op 12 juni 2020 in Rome. De UEFA staat in contact met de nationale en internationale autoriteiten over het coronavirus en de ontwikkeling ervan. Het is niet nodig om het ingeplande schema te wijzigen, maar de situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden”, klonk het in een mededeling.

