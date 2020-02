UEFA probeert zwarte markt aan banden te leggen: miljoen EK-tickets via telefoon verzonden naar fans LRE

17 februari 2020

12u24

Bron: Belga 0 Voetbal De UEFA gaat ruim een miljoen tickets voor het Europees kampioenschap voetbal van komende zomer naar mobiele telefoons van de fans sturen. Volgens de overkoepelende instantie wordt de toegang tot het stadion voor de supporters daarmee simpeler, veiliger en zekerder.

De tickets zijn voorzien van bepaalde codes, die pas via bluetooth worden geactiveerd als de koper zich vlakbij het stadion bevindt. Illegale verspreiding van de kaarten, zoals verkoop op de zwarte markt, wordt hiermee volgens de UEFA vrijwel onmogelijk.

Vorig seizoen bij de finales van de Nations League experimenteerde de UEFA al met dit systeem. “Tachtig procent van de kaarten voor de vier duels hebben we via mobiele telefoons verspreid. Dat verliep zeer succesvol.” Het Nederlands elftal was van de partij bij deze wedstrijden.

Om de tickets te ontvangen moet de koper een app downloaden op zijn mobiele telefoon.

Het Europees kampioenschap wordt in twaalf verschillende landen gehouden. Amsterdam is een van de speelsteden.