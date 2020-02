UEFA houdt coronavirus met oog op het EK sterk in de gaten LRE

25 februari 2020

17u58

Bron: RAI 0 Voetbal “We houden de situatie rond het coronavirus in de gaten.” Dat vertelde vicevoorzitter Michele Uva van de Europese voetbalbond UEFA op een radiozender van de Italiaanse publieke omroep RAI.

“De voetbalcompetities in Europa worden pas stilgelegd als de situatie helemaal uit de hand loopt”, vertelde Michele Uva op de radio. Vooral Italië is momenteel in de ban van het coronavirus. De Italiaanse autoriteiten namen al verschillende maatregelen om het in bedwang te houden. Afgelopen weekend stelde men al enkele wedstrijden in de Serie A uit.

Het duel in de Europa League tussen Internazionale en Ludogorets Razgrad komende donderdag wordt achter gesloten deuren gespeeld. Men wil zo weinig mogelijk mensen op dezelfde plaats hebben, om verspreiding van het virus te voorkomen. Bij de Champions League wedstrijd tussen Napoli en Barcelona vanavond zijn wel toeschouwers toegelaten.

Voor het EK, dat in juni begint, volgt de UEFA de situatie in elk land van dichtbij op. “We monitoren land per land en volgen de bevelen van de lokale autoriteiten. We komen in actie als dat nodig is en de situatie daar om vraagt”, laat de vicevoorzitter weten. Zeker de toestand in Italië wordt van dichtbij opgevolgd. Het is het meest getroffen Europese land. Italië heeft met Rome een gaststad voor drie groepswedstrijden en een kwartfinale.