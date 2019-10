Topscorer met 11 goals, maar toch zal hij EK niet halen Valerie Hardie

17 oktober 2019

08u38 0 EK voetbal Wij zijn lyrisch over Romelu Lukaku? Wat moet Israël dan niet denken van Eran Zahavi? De 32-jarige aanvaller zit al aan elf goals in de EK-voorronde - niemand doet beter. Een korte kennismaking.

Eerst dit: het is geen goed teken dat Israël zo afhankelijk is van één spits. Eran Zahavi nam tot dusver 73 procent van alle Israëlische doelpunten (15) in de EK-voorronde voor zijn rekening. Het verleden leert dat zo’n afhankelijkheid meestal niet goed afloopt. David Healy scoorde er 13 (76%) voor Noord-Ierland richting Euro 2008: geen kwalificatie. Idem voor Ermin Siljak: 9 goals (82%) volstonden niet om Servië aan een ticket voor het EK van 2004 te helpen. En zoals het er nu naar uitziet, zal ook Israël nog wat langer op zijn EK-debuut moeten wachten: ze staan pas vijfde in groep G.

Record in competitie

Zahavi kreeg zijn opleiding bij Hapoel Tel Aviv, waar hij op zijn 19de debuteerde in het eerste elftal. Toch was het vijf jaar wachten, tot hij in 2011 de competitie afsloot met 9 goals en 13 assists, voor hij bij Palermo aan zijn eerste buitenlandse avontuur kon beginnen. Hij tekende voor vijf jaar, maar het werd geen succes voor Zahavi. In januari 2013 verloste Maccabi Tel Aviv hem uit z’n lijden. Palermo, dat 1,7 miljoen euro voor hem had betaald, stemde in met 250.000 euro.

Goed besteed geld, want bij Maccabi leidde Zahavi zijn team naar drie landstitels en naar de poulefase van de Champions League in 2015. Hij werd verkozen als Speler van het Jaar in 2014 en 2015 en tekende met 35 goals in 36 matchen voor een nieuw record in de Israëlische competitie. Met die prestaties speelde hij zich in de kijker en op 29 juni 2016 nam de Chinese club Guangzhou R&F hem over voor 7,23 miljoen euro. Hij sloot zijn carrière bij Maccabi af met 117 goals in 153 matchen.

Ploegmaat Dembélé

Bij Guangzhou, waar hij nu ploegmaat is van Moussa Dembélé, ging het hem meteen voor de wind. Het scheelde niet veel of hij zorgde voor een nieuw doelpuntenrecord in de Chinese Super League - 27 doelpunten was ééntje minder dan Elkeson er in 2014 maakte -, maar hij kreeg er wel de trofee van MVP voor. In China was hij hot en Zahavi verzilverde zijn populariteit door in februari 2018 voor drie jaar bij te tekenen - hij verdient er elk seizoen naar schatting 9 miljoen euro.

Op zijn cv staan 50 caps als international. Maar in september 2017 smeet hij de aanvoerdersband woest op de grond nadat hij tijdens een WK-kwalificatiematch door zijn eigen fans was uitgefloten. Zahavi had het gehad met de nationale ploeg. De Israëlische bond schorste hem voor zijn gedrag. Pas met de aanstelling van de Oostenrijker Andreas Herzog als bondscoach was Zahavi weer bereid om het shirt van Israël te dragen. Het resultaat is bekend. Hij scoorde meer goals in de EK-voorronde dan Cristiano Ronaldo (8), Harry Kane (7) en Romelu Lukaku (6). Aan hem ligt het niet als Israël er in 2020 niet bij is.