Steeds meer vraagtekens achter EURO 2020: wordt het toernooi een jaar uitgesteld? YP

12 maart 2020

14u35

Bron: Belga 0 EK 2020 Minder dan honderd dagen voor de start van het toernooi, worden er door de verspreiding van het coronavirus steeds meer vraagtekens geplaatst achter EURO 2020, dat komende zomer in twaalf steden in Europa gespeeld wordt. De doorgaans goed geïnformeerde Spaanse sportkrant AS meldt op gezag van bronnen binnen de Spaanse Voetbalfederatie (RFEF) dat de mogelijkheid bestaat dat het toernooi een jaar uitgesteld wordt, tot de zomer van 2021. Officiële communicatie daaromtrent van de Europese Voetbalconfederatie UEFA is er voorlopig niet.

Op die manier zou het huidige clubseizoen tot in juli kunnen doorlopen, waardoor de nu uitgestelde wedstrijden alsnog ingehaald zouden kunnen worden. Zowat elke grote Europese competitie heeft al wedstrijden moeten uitstellen, of toch minstens speeldagen achter gesloten deuren moeten afwerken. Juventus, Inter en Real Madrid zijn volledig in quarantaine geplaatst, nadat ze mogelijk in aanraking zijn gekomen met een besmette speler.

Bronnen in de Italiaanse media melden dan weer dat er vandaag/donderdag een videoconferentie gehouden wordt tussen de UEFA, vertegenwoordigd door secretaris-generaal Giorgio Marchetti, en de Big Five, de grootste Europese competities: La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 en de Premier League. In die vergadering zou de timing van het EK besproken worden en minstens enkele competities zouden erop aandringen om het toernooi uit te stellen: minstens met enkele weken of een maand, of zelfs tot 2021.

Bij die laatste optie zou het EK wel stevig in het vaarwater komen van de Nations League en de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar. Uitstel met enkele weken of een maand wordt problematisch met het oog op de Olympische Spelen in Tokio, die eveneens ter discussie staan. Volgens het Duitse Bild zijn er dan weer drie alternatieve mogelijkheden: een toernooi achter gesloten deuren, een EK in landen die niet of niet zwaar getroffen zijn door het virus of uitstel van het EK.

Intussen moeten er eind maart nog play-offs gespeeld worden met zestien landen, die strijden om de laatste vier tickets. Of die wedstrijden kunnen doorgaan, is hoogst twijfelachtig. Zo heeft de Bosnische Voetbalfederatie reeds aan de UEFA gevraagd om de halve finale tegen Noord-Ierland van 26 maart in Zenica uit te stellen. Het vierlandentoernooi in Qatar waaraan de Rode Duivels eind deze maand zouden deelnemen samen met Portugal, Zwitserland en Kroatië, is intussen afgelast nadat er woensdag een exponentiële stijging met het aantal besmettingen werd vastgesteld in de Golfstaat. De organisatoren van het Qatar Airways International Tournament zagen zich genoodzaakt het lucratieve toernooi te annuleren.

Meer over EK

sport

sportdiscipline

voetbal

UEFA

sportevenement

Qatar