Standard-verdediger krijgt rood voor bikkelharde tackle, aanzienlijke schade bij Russisch 'slachtoffer'

13 oktober 2019

20u17 0

In de EK-kwalificatiegroep van de Rode Duivels heeft Rusland uitgehaald op het veld van Cyrpus. De Russen wonnen met 0-5, Standard-verdediger Kostas Laifis was de antiheld bij de thuisploeg. Laifis werd in minuut 28 van het veld gestuurd voor een bikkelharde overtreding. De centrale verdediger ging vol met de voet vooruit door op Sergei Petrov, die enkele minuten later ook naar de kant moest.

Op het moment van de tackle van Laifis leidde Rusland al met 0-2, na goals van Cheryshev en Ozdoev. Na de pauze diepten Dzyuba, Golovin en Cheryshev de score nog uit. Door de zege zijn de Russen als derde land, na België en Italië, geplaatst voor Euro 2020. Nog in Groep I walste Schotland met 6-0 over San Marino. McGinn (12, 27, 45+1.) lukte een zuivere hattrick, de andere doelpuntenmakers waren Shankland (65.), Findlay (67.) en Armstrong (87.).

EXPULSADO Konstantino Laifis! Roja directa por esta brutal plancha a Petrov. La entrada es durísima. #Euro2020 pic.twitter.com/hq1b6UnI0F Minuto Ruso(@ MinutoRuso) link

Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B Сборная России(@ TeamRussia) link