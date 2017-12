Sporteconoom: "Bedragen van misgelopen inkomsten zijn fata-morganacijfers" Glenn Van Snick

Bron: Radio 1, VRT 0 Photonews EK Voetbal Ook de dag na het debacle wordt er nog stevig nagekaart over het mislopen van het EK 2020. Een van de belangrijkste vragen die daarmee gepaard gaan, zijn de economische gevolgen voor onze land. Toch zal dat flink meevallen volgens sporteconoom Trudo Dejonghe (KU Leuven), aan het woord in 'De ochtend' op Radio 1. Bovendien vindt hij niet dat België nood heeft aan een nationaal stadion.

Brussels schepen en voortrekker van het project Alain Courtois (MR) benadrukte gisteren het financiële fiasco. Volgens hem zou onze hoofdstad 100 tot 120 miljoen euro aan inkomsten mislopen. "Dat zijn typische fata-morganacijfers. We hebben daar al onderzoek naar gedaan en daaruit blijkt telkens die overschatting", verklaart sporteconoom Trudo Dejonghe (KU Leuven) in 'De ochtend' op Radio 1.

"Inkomsten betekent omzet, dat gaat over winst maken. Maar er zijn ook altijd kosten en dat vergeet men steeds. In de meeste van die grote constructies is het de overheid die betaalt en de privé-sector die de inkomsten genereert. Maar wat bedoelt Courtois dan net met het mislopen van inkomsten? De bouw? Op dit moment zijn er toch geen werkloze bouwbakkers?"

"De enige meeropbrengst zou zijn dat buitenlandse mensen naar hier afzakken die anders niet zouden komen en dan plekken invullen in de hotels die in die periode eigenlijk leeg zouden zijn", gaat Dejonghe verder. "Men plakt daar dan een cijfer op zonder dat men dat berekent. Ik herinner me nog de cijfers van het WK in Duitsland in 2006. Toen schatte men de inkomsten op 2,5 tot 3 miljard euro. Uiteindelijk bleek dat maar 1 miljard te zijn. Dat wordt altijd overschat."

Kos Eurostadion in Brussel

Budget verdelen

Dejonghe zag de blamage van mijlenver aankomen, maar stelt dat de afgang misschien iets kan teweeg brengen binnen de politiek. "Misschien gaat men nu eindelijk eens iets doen aan onze manier waarop bouwplannen worden behandeld. Toen ik twee jaar geleden las wat er allemaal nog moest gebeuren, wist ik toen al dat het nooit op tijd klaar zou geraken als de wetgeving niet zou veranderen. Dus de beslissing van de UEFA verraste mij helemaal niet."

Toch is er volgens de sporteconoom nog een toekomst voor grote stadions in ons land. "Maar een nationale arena hebben we niet nodig, dat is iets uit een koloniaal verleden. We zouden een constructie opzetten om de Rode Duivels in te laten voetballen, en dan naar een ploeg zoeken die daar ook in moet spelen. In dit geval Anderlecht, dat helemaal geen stadion met 60.000 zitjes nodig heeft. Dat is in mijn ogen een nutteloze constructie."

"We hebben eerder nood aan nieuwe stadions voor clubs die het echt nodig hebben én die functioneel kunnen worden ingevuld. De wedstrijden van de nationale ploeg kunnen dan roterend in die nieuwe tempels plaatsvinden. Een mogelijkheid is om het budget dat voorhanden was voor het Eurostadion te verdelen onder de Belgische clubs. Buiten de Ghelamco Arena zijn er immers nog maar weinig nieuwe structuurgebouwen op poten gezet."

