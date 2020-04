Speelstad München zet licht nog niet definitief op groen voor EK voetbal in 2021 Redactie

12 april 2020

13u34

Bron: Belga 0 EK Voetbal De Duitse stad München heeft zijn statuut als gaststad voor het EK voetbal, dat vorige maand met een jaar werd uitgesteld naar de zomer van 2021, nog niet bevestigd. "Het stadsbestuur buigt zich momenteel over de kwestie", zo bekende een woordvoerder aan het Duitse nieuwsagentschap DPA.

München stelde zich jaren geleden kandidaat en werd uiteindelijk ook verkozen, maar intussen is het politieke beleid in de hoofdstad van de Zuid-Duitse deelstaat Beieren veranderd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige maand werden Die Grünen de grootste partij. SPD'er Dieter Reiter bleef wel burgemeester.

De Münchense Allianz Arena was een van de twaalf gaststeden voor EURO 2020, dat vanwege de coronapandemie niet kan doorgaan. Duitsland zou er zijn groepswedstrijden spelen tegen Frankrijk, Portugal en een land uit de play-offs, en in de tweede ronde zou er ook nog een kwartfinale gespeeld worden.

Een maand na de bekendmaking van het uitstel van het toernooi, lijkt het helemaal niet zeker dat de initiële twaalf gaststeden ook volgend jaar het toernooi zullen ontvangen. Het Duitse magazine Kicker berichtte eerder al over problemen bij de gaststeden, waaronder het Spaanse Bilbao. Door de gevolgen van de coronacrisis lijken zij moeilijk aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. De Britse krant Daily Mail plaatst dan weer vraagtekens bij de Italiaanse hoofdstad Rome, waar de openingswedstrijd gespeeld moet worden. In Europa zijn Spanje en Italië de zwaarst getroffen landen door het coronavirus.

Er moeten dus knopen doorgehakt worden en dat zal de Europese Voetbalconfederatie UEFA op 30 april ook doen, zo vertelde de Rus Alexei Sorokin, die in het Uitvoerend Comité van de UEFA zetelt, eerder al aan het Russische nieuwsagentschap TASS. Het behoort dus zeker tot de mogelijkheden dat gaststeden zich terugtrekken uit de organisatie. Voor de UEFA zijn er dan twee mogelijkheden: er wordt een nieuwe gaststad aangeduid, ofwel worden de wedstrijden in kwestie verdeeld over de andere speelsteden. De tweede optie lijkt momenteel de voorkeur te genieten.

